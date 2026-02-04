De muletas y en tribunales por una orden de alejamiento: el complicado momento de Andy Carroll, quien llegó a Liverpool como figura junto a Luis Suárez

El delantero inglés Andy Carroll negó haber incumplido una orden de alejamiento (non-molestion order) en la comparecencia de este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Chelmsford (Londres).

Carroll, nueve veces internacional con Inglaterra y traspasado en 2011 del Newcastle al Liverpool por entonces una cifra récord de 35 millones de libras (40 millones de euros), club al que llegó junto a Luis Suárez , se limitó a confirmar su nombre, edad y dirección, fijada en Hackney, al este de Londres.

El juez adjunto Roy Brown dejó al jugador en libertad bajo fianza condicional y le advirtió de las consecuencias en caso de incumplimiento: "Si se vulnera la orden, podría ser arrestado y puesto bajo custodia", señaló el magistrado en referencia a la orden de alejamiento que fue emitida en octubre de 2024.

El futbolista, de 37 años y que actualmente milita en el Dagenham & Redbridge, de la National League South (sexta división del fútbol inglés), acudió a la vista judicial apoyado en muletas tras haberse sometido el pasado fin de semana a una operación por una fractura y daños en los ligamentos.

Carroll deberá comparecer de nuevo el 4 de marzo ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford, donde se le pedirá que formalice su declaración sobre la acusación.

Con pasado en clubes como Liverpool, Newcastle United y West Ham, Carroll disputó nueve partidos con la selección inglesa entre 2010 y 2012, en los que anotó dos goles, uno de ellos en la Eurocopa de 2012 ante Suecia.

Tras varias etapas en el fútbol francés, en equipos como Amiens y Burdeos, regresó a Inglaterra en 2025 para continuar su carrera en categorías semiprofesionales.

