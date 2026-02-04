Dólar
INGLATERRA

De muletas y en tribunales por una orden de alejamiento: el complicado momento de Andy Carroll, quien llegó a Liverpool como figura junto a Luis Suárez

El futbolista de 37 años, por quien Liverpool pagó 40 millones de euros, actualmente milita en el Dagenham & Redbridge de la sexta división del fútbol inglés

4 de febrero 2026 - 15:00hs
Andy Carroll y Luis Suárez

Andy Carroll y Luis Suárez

El delantero inglés Andy Carroll negó haber incumplido una orden de alejamiento (non-molestion order) en la comparecencia de este miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Chelmsford (Londres).

Carroll, nueve veces internacional con Inglaterra y traspasado en 2011 del Newcastle al Liverpool por entonces una cifra récord de 35 millones de libras (40 millones de euros), club al que llegó junto a Luis Suárez, se limitó a confirmar su nombre, edad y dirección, fijada en Hackney, al este de Londres.

El juez adjunto Roy Brown dejó al jugador en libertad bajo fianza condicional y le advirtió de las consecuencias en caso de incumplimiento: "Si se vulnera la orden, podría ser arrestado y puesto bajo custodia", señaló el magistrado en referencia a la orden de alejamiento que fue emitida en octubre de 2024.

0003723937.webp
Andy Carroll marcó en el triunfo de West Ham United
Andy Carroll marcó en el triunfo de West Ham United

El futbolista, de 37 años y que actualmente milita en el Dagenham & Redbridge, de la National League South (sexta división del fútbol inglés), acudió a la vista judicial apoyado en muletas tras haberse sometido el pasado fin de semana a una operación por una fractura y daños en los ligamentos.

Carroll deberá comparecer de nuevo el 4 de marzo ante el Tribunal de la Corona de Chelmsford, donde se le pedirá que formalice su declaración sobre la acusación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Essex_Echo/status/2019067366630469759&partner=&hide_thread=false

Con pasado en clubes como Liverpool, Newcastle United y West Ham, Carroll disputó nueve partidos con la selección inglesa entre 2010 y 2012, en los que anotó dos goles, uno de ellos en la Eurocopa de 2012 ante Suecia.

Tras varias etapas en el fútbol francés, en equipos como Amiens y Burdeos, regresó a Inglaterra en 2025 para continuar su carrera en categorías semiprofesionales.

EFE

Luis Suárez Liverpool Londres Inglaterra

