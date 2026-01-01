"Siempre estarás en mi corazón": el sentido balance de Darwin Núñez de un 2025 "insuperable" por la llegada de su "deseada" hija y el título con Liverpool

Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025 Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025 Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025 Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025 Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025 Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025

Darwin Núñez, el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y Al Hilal de Arabia Saudita, cerró un 2025 “insuperable”, según el balance de fin de año que hizo en sus redes sociales.

“Dejo atrás un año insuperable en el que completé mi familia con mi deseada hija Isabella y gané mi primer título PL. 2025 siempre estarás en mi corazón”, escribió en su cuenta de Instagram.

El artiguense destacó la llegada de Isabella, su segunda hija con su pareja Lorena Mañas, con quien ya tenían al pequeño Darwin Jr. y una niña más grande de la anterior relación de la española.

Y también el título de la Premier League que obtuvo con Liverpool, club que luego lo transfirió a Al Hilal.

"Gracias amor @lorenaamanas por darme los momentos más bonitos de mi vida, a nuestros hijos, cada día con ustedes es especial", señaló en su mensaje. Por último, tuvo un saludo para sus seguidores: "¡Les deseo un 2026 lleno de amor y salud!". Lorena Mañas respondió su posteo: "Que año más especial Te amamos papi".