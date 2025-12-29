Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ARABIA SAUDITA

El nuevo desafío de Darwin Núñez: ya había jugado un 1° de enero en Premier League y ahora jugará un 31 de diciembre de noche con Al-Hilal

El delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, se debe habituar al calendario árabe

29 de diciembre 2025 - 15:42hs
Darwin Núñez celebró un gol para Al-Hilal en la Saudi Pro League

Darwin Núñez continúa entrenando con Al-Hilal, su equipo de Arabia Saudita, para lo que será una nueva fecha por la Saudi Pro League, que tendrá como plato fuerte o diferente para un jugador uruguayo que no está acostumbrado al calendario árabe, que se jugará el último día del año, este miércoles 31 de diciembre.

Será la primera vez que el futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa juegue en una fecha tan particular.

Si bien Darwin Núñez, como suele suceder muchos años en la Premier League de Inglaterra, ya jugó un 1° de enero cuando defendía a Liverpool, nunca lo hizo un 31 de diciembre.

Jugar en plenas fiestas

Darwin Núñez, como todos los jugadores occidentales y que no son árabes, estaba acostumbrado a jugar en torneos en los que las fiestas de fin de año eran tabú. Allí, no se jugaba.

Hasta que arribó a la Premier League y el 1° de enero de 2023 enfrentó con Liverpool a Newcastle United y le ganaron 4-2 como locales en Anfield Road.

Este miércoles 31 de diciembre, Darwin Núñez jugará de visitante con Al-Hilal ante Al-Kholood en el King Abdullah Sport City Stadium.

El partido corresponde a la fecha 12 de la Saudi Pro League y se disputará a la hora 14.30 de Uruguay, las 20.30 de Arabia Saudita, es decir que terminará sobre las 22.30 locales. La cena de la noche de fin de año de Darwin Núñez, esta vez será muy diferente, ya que llegará a su casa cerca de la hora 0 del 1° de enero.

