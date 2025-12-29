Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

La importante oferta que recibió Emiliano Martínez, de Palmeiras, para seguir su carrera en otro país

El exvolante de Nacional y actual de la selección uruguaya, tuvo un gran año con el vicecampeón de la Copa Libertadores de América

29 de diciembre 2025 - 13:31hs
Emiliano Martínez en Palmeiras

Emiliano Martínez en Palmeiras

El volante uruguayo Emiliano Martínez recibió una oferta para dejar Palmeiras y trasladarse a Estados Unidos para jugar en la Major League Soccer (MLS) de parte de Los Angeles FC.

La presidenta del club que fue vicecampeón de la Copa Libertadores de América tras perder con Flamengo a fines de noviembre pasado en Lima, Leila Pereira, ya consultó con el entrenador Abel Ferreira.

Emiliano Martínez jugó 48 partidos esta temporada en el verdao.

Alternó momentos buenos y malos, pero nunca comprometió al equipo, aunque su técnico esperaba un poco más del actual jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Ronald Araujo
ESPAÑA

La gran noticia para Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a seis meses del Mundial 2026: Ronald Araujo regresó a España y vuelve a entrenar

Federico Valverde y Mina Bonino disfrutaron de sus vacaciones en Suiza bajo la nieve
FÚTBOL

Federico Valverde cargó pilas en dos polos opuestos mientras espera volver con Real Madrid: el frío de Suiza y el calor de Dubái

El futuro de Emiliano Martínez

Emiliano Martínez está conforme con Palmeiras y su intención es poder continuar en el club.

A su vez, la comisión técnica de Abel Ferreira, el entrenador del equipo, no quiere desprenderse del futbolista ya que todos entienden que es una buena pieza para el plantel.

A principios de este 2025, Palmeiras le pagó US$ 7,5 millones a Midtjylland de Dinamarca por el 75% de la ficha del volante uruguayo.

Cabe recordar que en Los Angeles FC jugaron los uruguayos Diego Rossi y Brian Rodríguez, ambos con éxito.

Más allá de este interés, todo indica que Emiliano Martínez continuará defendiendo los colores de Palmeiras.

