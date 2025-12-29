Federico Valverde cargó pilas en dos polos opuestos mientras espera volver con Real Madrid: el frío de Suiza y el calor de Dubái
El capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, pudo disfrutar de unos días hermosos
29 de diciembre 2025 - 13:04hs
Federico Valverde y Mina Bonino disfrutaron de sus vacaciones en Suiza bajo la nieve
Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái
Federico Valverde y su esposa Mina Bonino disfrutan de unas minivacaciones que le brindó LaLiga de España no solo a Real Madrid, en el que juega el uruguayo, sino a todos los clubes, ya que no hubo fechas por Navidad, ni tampoco las habrá por Año Nuevo.
En ese contexto, el capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, aprovechó para tomarse unos días libres.
Y lo hizo en dos polos opuestos: el frío y el calor.
Suiza y Dubái
Federico Valverde disfrutó de unos días en Suiza, en el que estuvo en la nieve bajo un intenso frío.