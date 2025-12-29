Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Federico Valverde cargó pilas en dos polos opuestos mientras espera volver con Real Madrid: el frío de Suiza y el calor de Dubái

El capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, pudo disfrutar de unos días hermosos

29 de diciembre 2025 - 13:04hs
Federico Valverde y Mina Bonino disfrutaron de sus vacaciones en Suiza bajo la nieve

Federico Valverde y Mina Bonino disfrutaron de sus vacaciones en Suiza bajo la nieve

Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái

Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái

Federico Valverde y su esposa Mina Bonino disfrutan de unas minivacaciones que le brindó LaLiga de España no solo a Real Madrid, en el que juega el uruguayo, sino a todos los clubes, ya que no hubo fechas por Navidad, ni tampoco las habrá por Año Nuevo.

En ese contexto, el capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, aprovechó para tomarse unos días libres.

Y lo hizo en dos polos opuestos: el frío y el calor.

Suiza y Dubái

Federico Valverde disfrutó de unos días en Suiza, en el que estuvo en la nieve bajo un intenso frío.

Ronald Araujo
ESPAÑA

La gran noticia para Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a seis meses del Mundial 2026: Ronald Araujo regresó a España y vuelve a entrenar

Ousmane Dembélé con su premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards
PREMIACIÓN

Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal ganó el Premio Maradona y Cristiano Ronaldo también fue galardonado

Allí, su esposa Mina Bonino, se animó a esquiar unos minutos.

20251229 Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái
Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái

Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái

Luego de un par de días en el frío, volaron directamente al calor de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

En dicha ciudad disfrutaron de dos jornadas en las que el volante uruguayo de Real Madrid, ya estuvo previamente por un tema publicitario.

Temas:

Federico Valverde Marcelo Bielsa real madrid Suiza LaLiga de España selección uruguaya Mina Bonino

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Gargano, el hijo menor de Walter Gargano, le pidió una foto a Lionel Messi en el cumpleaños de Delfina Suárez, la hija de Luis Suárez
FÚTBOL

El hijo de un exjugador de la selección uruguaya que se sacó una foto con Lionel Messi en el cumpleaños de 15 de la hija de Luis Suárez

Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club
PEÑAROL

Pese al acuerdo de palabra con el Grupo Pachuca para que juegue en Peñarol, Nicolás Vallejo empezó a entrenar en León y ni habla de los aurinegros; mirá el video

Matías Arezo se casó con Camila Cedrés mientras espera por seguir en Peñarol
PEÑAROL

Se casó Matías Arezo mientras sigue aguardando la posibilidad de seguir o no en Peñarol para 2026; mirá el video

Abel Hernández durante su pasaje por Peñarol en el 2023. (Archivo)
PEÑAROL

Abel Hernández reveló el número que usará en Peñarol en 2026 y afirmó que tiene "atomizado" a Nicolás Vallejo para que lo acompañe en el carbonero

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos