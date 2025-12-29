Federico Valverde cargó pilas en dos polos opuestos mientras espera volver con Real Madrid: el frío de Suiza y el calor de Dubái

Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái

Federico Valverde y Mina Bonino disfrutaron de sus vacaciones en Suiza bajo la nieve

Federico Valverde y su esposa Mina Bonino disfrutan de unas minivacaciones que le brindó LaLiga de España no solo a Real Madrid, en el que juega el uruguayo, sino a todos los clubes, ya que no hubo fechas por Navidad, ni tampoco las habrá por Año Nuevo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

En ese contexto, el capitán de los merengues y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, aprovechó para tomarse unos días libres.

Y lo hizo en dos polos opuestos: el frío y el calor.

Federico Valverde disfrutó de unos días en Suiza, en el que estuvo en la nieve bajo un intenso frío.

PREMIACIÓN Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal ganó el Premio Maradona y Cristiano Ronaldo también fue galardonado

ESPAÑA La gran noticia para Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a seis meses del Mundial 2026: Ronald Araujo regresó a España y vuelve a entrenar

Allí, su esposa Mina Bonino, se animó a esquiar unos minutos.

20251229 Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái Federico Valverde y su esposa, Mina Bonino, en su viaje de vacaciones a Dubái

Luego de un par de días en el frío, volaron directamente al calor de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

En dicha ciudad disfrutaron de dos jornadas en las que el volante uruguayo de Real Madrid, ya estuvo previamente por un tema publicitario.