Ousmane Dembélé fue elegido mejor jugador del año en los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal ganó el Premio Maradona y Cristiano Ronaldo también fue galardonado

Ousmane Dembélé con su premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards

Ousmane Dembélé volvió a ser elegido como mejor jugador del mundo en los Globe Soccer Awards 2025, luego de llevarse tanto el Balón de Oro como el premio de FIFA The Best . El francés volvió a superar a un Lamine Yamal que, de todas formas, se llevó el premio a mejor delantero y obtuvo el Premio Maradona.

El París Saint Germain se convirtió este domingo en el principal dominador de la ceremonia al ganar siete premios (mejor club, entrenador, jugador, futbolista emergente, centrocampista, director deportivo y presidente), mientras que el Barcelona consiguió cuatro galardones.

Tras firmar un año casi perfecto, su nombre sonó hasta en siete ocasiones en el escenario habilitado en el hotel Atlantis The Royal de Dubái gracias a Luis Enrique, Ousmané Dembélé, Désiré Doué, Luís Campos, Nasser Al-Khelaïfi y Vitinha.

El premio al mejor club lo ganó por delante del Barcelona, Chelsea, Flamengo y Liverpool . Su presidente, Nasser Al-Khelaïfi , afirmó que ese trofeo era el más importante de todos, destacó que los individuales "son bonitos" y señaló que sin títulos para el equipo, estos "no son nada".

ESTRELLA En medio de sus vacaciones, Lamine Yamal jugó un fútbol con unos niños en las playas de Dubái; mirá el video

THE BEST Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí ganaron el premio The Best que otorga la FIFA a los mejores del año

55010994775_f3a9a22b3d_h Los premiados del PSG Foto: Globe Soccer Awards

"Siempre se ha hablado de las estrellas, ahora tenemos otra filosofía y otra generación. Son increíbles, pero las estrellas también ayudaron. Todos los equipos con los que hemos jugado nos han empujado para ser mejores", agregó.

También recogió el premio al mejor presidente y destacó que su reconocimiento es el de su entrenador y el de su equipo a la vez que agradeció a su familia, hijos y aficionados su apoyo cuando el PSG pierde y cuando también gana. "Siempre están ahí", añadió.

El reconocimiento al mejor jugador lo obtuvo Dembélé, que superó a Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal y Raphinha (Barcelona) y a su compañero Vitinha. El futbolista francés recogió el premio y fue escueto en sus palabras: "Cuando no todo sale como quieres hay que trabajar duro. Eso es lo que hemos hecho".

Su compañero Vitinha, ganador al premio al mejor centrocampista por delante de Jude Bellingham, Joao Neves, Cole Palmer y Pedri, manifestó que conseguir el galardón "es un honor" y explicó cuál fue la principal razón por la que consiguió alzarse con el primer puesto.

"Creo que la mejor manera de destacar es jugar para el equipo, el individualismo se desvanece cuando esto sucede, así se consiguen los mejores resultados", subrayó.

Doué, mejor jugador emergente (se impuso en la votación a Pau Cubarsí, Kenan Yildiz, Arda Güler y Joao Neves) dijo que está viviendo "un sueño" porque está consiguiendo ser lo que siempre quiso: ser futbolista.

Luis Enrique no recogió el premio al mejor entrenador (ganó a Xabi Alonso, Mikel Arteta, Hansi Flick y Enzo Maresca), igual que Aitana Bonmatí, que se alzó con el premio a la mejor jugadora del 2025 tras imponerse a Mariona Caldentey, Melchie Dumornay, Alexia Putellas y Alessia Russo. Al igual que Dembélé, la jugadora del Barcelona también se había llevado el Balón de Oro y el FIFA The Best.

Lamine Yamal obtuvo el Premio Maradona

55010686201_1957652cda_h Lamine Yamal con el Premio Maradona de los Globe Soccer Awards Foto: Globe Soccer Awards

Otro premio para el Barcelona fue el de mejor delantero. Lamine Yamal, presente en la gala, superó a Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia, Raphinha y Mbappé.

También consiguió el Premio Maradona, que reconoce a aquellos jugadores jóvenes con mayor habilidad, talento y magia con la pelota. Tras dar las gracias a su club, familia y amigos, reconoció que ahora siente ser un jugador con responsabilidades.

"Creo que el año pasado era el niño que acaba de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios, ha salido bien. Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos", apuntó.

55011560501_22dcacb96a_h Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal se saludan en la ceremonia de los Globe Soccer Awards 2025 Foto: Globe Soccer Awards

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, recogió el premio al mejor club femenino y al mejor entrenador, este último en representación del DT alemán Hansi Flick. En su discurso, alabó al técnico.

"Es un profesional y transmite su pasión a los jugadores. Es un mérito de Hansi. La clave de su éxito es que se ha integrado muy bien en el club y en la ciudad. Y tiene un equipo de colaboradores increíbles. Es un hombre apasionado con una especial sensibilidad para los jugadores", destacó.

Cristiano Ronaldo también se llevó su premio

55010994950_c6ebdaeb52_h Cristiano Ronaldo con su premio al mejor jugador de Oriente Medio Foto: Globe Soccer Awards

También recogió un premio Cristiano Ronaldo, al mejor jugador de Oriente Medio, y declaró cuáles son sus intenciones para su futuro más próximo.

"Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis", dijo, esto último en referencia a la cifra de los 1.000 goles.

También fueron premiados Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata (mejor trayectoria profesional), Nicoletta Romanazzi (mejor preparadora mental), Los Ángeles FC (mejor trabajo de imagen de marca de club), Portugal (mejor selección de 2025), Jorge Mendes (mejor representante), Luís Campos (mejor director deportivo), Paul Pogba (premio superación en una carrera deportiva) y Diogo Jota (premio a la memoria entregado por Jorge Mendes a sus padres meses después del fallecimiento de su hijo en un accidente de tráfico).

El Real Madrid, que optaba a cinco galardones (Xabi Alonso, Arda Güler, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, este último en las categorías de mejor jugador y delantero), finalmente no consiguió ningún premio.

FUENTE: Con información de EFE