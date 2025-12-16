Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí ganaron el premio The Best que otorga la FIFA a los mejores del año

El francés Ousmane Dembelé , delantero de Paris Saint-Germain, fue galardonado este martes con el premio The Best al mejor jugador del mundo en 2025, otorgado por la FIFA en un acto que se celebró en Doha.

Dembelé, que fue reconocido en setiembre con el Balón de Oro , precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé , delantero de Real Madrid, y al español Lamine Yamal , extremo de Barcelona.

Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por PSG, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa.

El futbolista de Vernon, exjugador de Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo de Real Madrid.

ARGENTINA El premio Puskas de la FIFA al mejor gol fue para el argentino Santiago Montiel; mirá su espectacular chilena en Independiente

Aitana Bonmatí la mejor jugadora del mundo por tercer año al hilo

20251007 JOSEP LAGO / AFP Foto por JOSEP LAGO / AFP Barcelona's Spanish midfielder #14 Aitana Bonmati controls the ball during the Women's Champions League, league phase day 1 football match between FC Barcelona and Bayern Munich at Johan Cruyff Stadium i Aitana Bonmatí Foto: Josep Lago / AFP

La española Aitana Bonmatí, volante de Barcelona y de la selección española, fue galardonada con el premio The Best en la rama femenina.

Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante Arsenal, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Bonmatí precedió en la clasificación del premio a la propia Putellas y a la también internacional española Mariona Caldentey, jugadora de Arsenal y excompañera en el cuadro azulgrana.

En un mensaje grabado, en el que apareció con una muleta en su mano izquierda por la fractura de peroné que sufrió en un entrenamiento con la selección española que le hizo perderse la final de la Liga de Naciones -en la que la Roja se impuso a Alemania-, agradeció el premio y felicitó a los galardonados.

Luis Enrique mejor entrenador para The Best

000-33mt6mm-jpg..webp Luis Enrique AFP

El español Luis Enrique Martínez, técnico de PSG, fue galardonado con el premio The Best al mejor entrenador de fútbol masculino.

Luis Enrique, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico de Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.

El exseleccionador español, que superó al alemán Hansi Flick y al neerlandés Arne Slot, técnicos de Barcelona y Liverpool, respectivamente, dirigió a PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

Luis Enrique no pudo acudir a la gala al estar preparando la final de la Copa Intercontinental que su equipo disputará este miércoles ante Flamengo, por lo que recogió el premio su ayudante Rafel Pol.

Sarina Wiegman mejor entrenadora del mundo

20251202 ADRIAN DENNIS / AFP Foto por ADRIAN DENNIS / AFP England's Dutch head coach Sarina Wiegman looks on ahead of kick-off in the women's International football friendly match between England and Ghana at St Mary's Stadium in Southampton, southern Eng Sarina Wiegman Foto: Adrian Dennis / AFP

La neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la selección de Inglaterra, fue galardonada este martes con el premio The Best que concede la FIFA a la mejor entrenadora de fútbol femenino.

Wiegman, de 56 años, releva en el palmarés del trofeo a la estadounidense Emma Hayes, y añade este nuevo reconocimiento al trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro que recibió en setiembre.

La neerlandesa consiguió que Inglaterra ganara la Eurocopa de Suiza 2025 después de imponerse en la tanda de penales de la final a España. Superó en la elección a las otras dos finalistas, su compatriota Rene Slegers, entrenadora de Arsenal, y a la francesa Sonia Bompastor, de Chelsea.

El equipo ideal de 2025 en varones

Tres jugadores de LaLiga española, los barcelonistas Pedri González y Lamine Yamal y el inglés Jude Bellingham, de Real Madrid, figuran en el once del año anunciado esta noche en Doha .

El once está integrado por Gianluigi Donnarumma (Italia, /PSG-Manchester City), Achraf Hakimi (Marruecos, /PSG), William Pacho (Ecuador, /PSG), Virgil Van Dijk (Países Bajos, /Liverpool), Nuno Mendes (Portugal, /PSG); Cole Palmer (Inglaterra, /Chelsea), Jude Bellingham (Inglaterra, /Real Madrid), Vitinha (Portugal, /PSG), Pedri González (España, /Barcelona), Lamine Yamal (España, /Barcelona) y Ousmane Dembele (Francia, /PSG).

Por lo tanto, PSG, ganador de todos los títulos domésticos la pasada temporada, así como de la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa y subcampeón del Mundial de Clubes, es el más representado en el equipo, por delante de Barcelona.

El equipo ideal de 2025 en mujeres

España e Inglaterra coparon por completo el once ideal del año del fútbol femenino, según se anunció este martes.

El equipo ideal de 2025 está integrado por Hannah Hampton (Inglaterra), Lucy Bronze (Inglaterra), Leah Williamson (Inglaterra), Irene Paredes (España), Ona Battle (España), Aitana Bonmatí (España), Patri Guijarro (España), Claudia Pina (España), Mariona Caldentey (España), Alessia Russo (Inglaterra) y Alexia Putellas (España).

Barcelona fue el equipo más representado con seis jugadoras.

Gianluigi Donnarumma mejor golero del mundo

000-324m6ck-jpg..webp Gianluigi Donnarumma Franck Fife / AFP

El italiano Gianluigi Donnarumma, golero de Manchester City y la campaña pasada en PSG, fue galardonado con el premio The Best al mejor golero de la temporada.

Donnarumma, que en setiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Liga de Campeones.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.

Donnarumma superó en la elección a los otros dominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

Hannah Hampton mejor golera del mundo

https://www.bbc.com/mundo/articles/c803ym2lkypo Hannah Hampton Getty Images

La inglesa Hannah Hampton, guardameta de Chelsea, ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor arquera del año.

Hampton, de 25 años, destacó durante la pasada campaña en el equipo londinense, que ganó la Superliga inglesa y alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones, así como con la selección de Inglaterra, con la que se impuso en la Eurocopa de Suiza, y el triplete nacional con su club.

Releva en el palmarés del premio a la estadounidense Alyssa Naeher, ganadora en 2024 con los Chicago Red Stars, y es la segunda inglesa en conseguirlo, tras Mary Earps en 2022 y 2023.

¿Quién se llevó el premio al Juego Limpio de The Best y por qué?

Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, fue premiado con el premio The Best de la FIFA al Juego Limpio.

Doctor en medicina deportiva y especialista en cirugía deportiva, Harlass-Neuking fue el médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg desde 1995. En abril, antes del partido ante Magdeburgo, atendió a un seguidor local que se había desplomado en la tribuna.

Avisado por los jugadores acudió rápidamente a la grada, saltó una barrera, reanimó al seguidor y lo estabilizó para que fuera trasladado a un hospital local.

El ganador del premio al Juego Limpio es seleccionado por un panel de expertos que representa tanto a la FIFA como a las partes interesadas externas del fútbol.

El premio se otorga en reconocimiento a un comportamiento honorable en el juego limpio, como respetar las reglas y promover las Reglas de Juego; o respetar a los compañeros, adversarios, árbitros y aficionados; o actuar contra la discriminación.

Hinchas de un equipo de Irak premiados como la mejor hinchada de 2025

El colectivo de seguidores de Zakho SC de Irak fue galardonado con el premio The Best de la FIFA a la mejor hinchada de 2025.

La hinchada del club iraquí concitó la atención mundial cuando, previamente al partido de la Liga de las Estrellas del país contra Al-Hudood el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo, que fueron recogidos y donados a niños con enfermedades.

“Lanzar juguetes infantiles dentro del estadio demostró un espíritu humanitario ejemplar, reconocido por la comunidad deportiva de Kurdistán, Irak y Asia”, señaló el club en un comunicado. “Nuestra hinchada es la columna vertebral del equipo y siempre llama la atención con sus actividades creativas. Esperamos que su apoyo continúe mientras nos esforzamos por alcanzar mayores éxitos”, apuntó.

El Premio a la Hinchada de la FIFA se creó en 2016 y reconoce la excepcional expresión de compromiso de un aficionado o grupo de seguidores, independientemente de su liga, género o nacionalidad. El premio también puede otorgarse por un momento o gesto que haya impactado al mundo del fútbol.

Los tres finalistas fueron seleccionados por un panel compuesto por leyendas de la FIFA y expertos en fútbol y el ganador se decidió mediante votación pública en el sitio de internet del organismo.

Los otros dos aspirantes eran Alejandro Ciganotto, seguidor de Racing de Avellaneda, y el español Manuel Cáceres, 'Manolo el del Bombo', fallecido a los 76 años.

EFE