Lácteos con precios que no paran de caer y se encienden las alarmas en el sector lechero

En una adversidad que aumenta la preocupación en el sector lechero , el precio promedio del conjunto de los lácteos y el de la leche en polvo entera tuvieron este martes 16 otra caída , con base en lo sucedido en la segunda licitación mensual en Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos) , informó el Instituto Nacional de la Leche ( Inale ) .

Se trata de una novena baja consecutiva para el caso del valor medio tomando a todos los productos y eso, como se indicó en informes previos de El Observador, cada vez más lejos está de despejar la inquietud en tamberos, industriales y el resto de los actores de la cadena agroindustrial láctea local.

En su cuenta de la red social X el productor y dirigente gremial Justino Zavala sintetizó lo que se siente en el sector:

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se sigue desplomando y quedó claramente por debajo de los US$ 3.500, debido a un ajuste además nuevamente fuerte, en esta instancia de 4,4%.

Para ubicar una suba hay que irse más de cuatro meses atrás y ver lo que pasó el martes 5 de agosto.

Valores de referencia en lácteos en 2025 (últimas 10 subastas)

- 4,4% el 16 de diciembre / US$ 3.341 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.161)

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

- 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)

- 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)

+ 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)

El contexto

En 2025 hubo 24 subastas con siete registros en suba, 16 en baja y uno neutro.

El ajuste de Conaprole

Hace algunos días, considerando un contexto ya detallado, Conaprole realizó un anuncio de ajuste en los pagos a los tamberos remitentes.

Conaprole

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 16 una baja de 5,7% quedando así el valor en US$ 3.161 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (bajó 2,1% a US$ 2.431) y manteca (- 2,5% y US$ 5.012).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento de valores más notorio sucedió en la lactosa y la baja más fuerte fue justamente en la leche en polvo entera.

En esta subasta participaron 156 postores que adquirieron 33.974 miles de toneladas, un 0,9% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 395, será la primera del mes enero y de 2026, el martes 6.