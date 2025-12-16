Dólar
Economía y Empresas / nafta

Descuento para carga de nafta de turistas: cuánto es y dónde se aplica

La medida para los visitantes que ingresen por Argentina y Brasil está vigente durante toda la temporada

16 de diciembre 2025 - 5:00hs
Carga de nafta en estación de servicio.

Leonardo Carreño

Para los visitantes argentinos se aplica una rebaja del 33% sobre el precio de venta de nafta que se pague con tarjeta de crédito o débito. La medida es para estaciones de servicios ubicados a un máximo de 20 kilómetros de los puestos de frontera de Fray Bentos, Salto y Paysandú.

Para el caso de Brasil, el descuento es de 30% para la carga con tarjeta de crédito o débito, también para un radio de 20 kilómetros. Los turistas brasileños accederán al beneficio en las fronteras de Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

En la temporada pasada, entre enero y marzo, se registró el ingreso de 974.742 argentinos y 111.988 brasileños. La estadía promedio fue de 7,2 días, con un gasto diario que osciló entre US$ 601 y US$ 952 por persona, según datos del Ministerio de Turismo.

En sentido opuesto también está vigente un descuento de Imesi para los uruguayos que carguen naftas en las zonas linderas con Argentina y Brasil.

