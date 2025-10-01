Naftas en frontera: gobierno extiende el descuento de Imesi

E l gobierno anunció este miércoles la extensión del beneficio del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi) para las naftas en los departamentos fronterizos . La medida se aplicará a una segunda franja comprendida entre los 20 y los 60 kilómetros de la línea fronteriza .

La rebaja será del 50% de la que ya se aplica en una primera franja que abarca zonas que se encuentran hasta 20 kilómetros de distancia de los pasos de frontera con Brasil y Argentina , según informó este miércoles el Ministerio de Economía.

La medida se anunció luego de un encuentro entre el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba , y representantes del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo.

Las modificaciones que incluyó el Ministerio de Economía a la Ley de Presupuesto Nacional

El jerarca recordó además que en julio se aumentó la devolución del Imesi en toda la frontera con Brasil de 24% a 32%.

“Hemos podido definir niveles de devolución del Imesi que han sido consistentes con el objetivo de evitar que se venda combustible del otro lado de la frontera”, dijo Vallcorba.

“No solo se trata de la venta de combustible, sino que eso genera una serie de otros elementos negativos que van de la mano cuando uno se traslada al otro lado, ya no solo la carga de nafta, sino que hace compras con un conjunto de efectos negativos para el país”, añadió.