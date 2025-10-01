Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Jueves:
Mín  12°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Agro / INFORME MENSUAL

Carne vacuna, soja y celulosa, así va la batalla por liderar en las exportaciones desde Uruguay

Los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos generan siguen siendo carne vacuna, celulosa y soja y uno ya pisa los US$ 2.000 millones

1 de octubre 2025 - 18:40hs
Carne vacuna, soja y celulosa: los motores más potentes en las exportaciones uruguayas.

Carne vacuna, soja y celulosa: los motores más potentes en las exportaciones uruguayas.

Considerando los bienes de exportación de Uruguay que más ingresos generan los tres rubros que lideran siguen siendo, en ese orden, carne vacuna, celulosa y soja, no obstante hay nuevos datos, como siempre con base eso en el informe mensual sobre comercio exterior elaborado por los profesionales de Uruguay XXI, en este caso el de setiembre.

En lo que va de 2025, con relación al mismo período de 2024, crecieron los ingresos por carne bovina y por soja, con una caída en el caso de la celulosa.

La carne vacuna a un paso de los US$ 2.000 millones

  • Concluido el noveno mes del año, por las exportaciones de carne bovina se lograron US$ 1.973 millones, un 34% más que en igual lapso de 2024, con una participación del 19% en el total obtenido por todos los rubros.
  • En el caso de la celulosa, se exportó por US$ 1.762 millones, un 7% menos, con una participación en el conjunto de 17%.
  • En el tercer lugar aparece la soja, con US$ 1.224 millones, lo que significa una mejoría de 18% y una participación del 12%.
Más noticias
Frutas y verduras: ingresos y egresos en la Lista Inteligente y la presencia de habas es una de las novedades.

Precios y novedades en la Lista Inteligente de frutas y verduras: alcauciles, habas, limón y seis rubros más

Fratti participó en varias instancias en Argentina y una de ellas fue el lanzamiento de la llamada Campaña Gruesa 2526 en el 2º Outlook del Mercosur.
MGAP

Anuncios de Fratti en Argentina: georreferenciación de vacunos, octógonos en medicamentos y una carta a la UE

Entre los tres rubros explican el 48% del total de los ingresos que alcanzaron en lo que va del año los US$ 10.245 millones (zonas francas incluidas).

El contexto

En 2024 se exportaron carnes vacunas por US$ 2.026 millones, por lo cual se sostenerse el ritmo seguramente ya en octubre se superará eso y a fin de año se concretará un récord.

El podio en 2024 fue el siguiente: celulosa primero con US$ 2.545 millones, carne vacuna segunda con US$ 2.026 millones y en tercer lugar soja con US$ 1.119 millones.

¿Qué pasa en el resto del top ten?

  • Productos lácteos, US$ 663 millones, 15% y 6%.
  • Concentrado de bebidas, US$ 568 millones, -8% y 6%.
  • Arroz, US$ 441 millones, 4% y 4%.
  • Subproductos cárnicos, US$ 349 millones, 7% y 3%.
  • Vehículos, US$ 322 millones, -4% y 3%.
  • Madera y productos de madera, US$ 320 millones, -2% y 3%
  • Ganado en pie, US$ 296 millones, 36% y 3%.

Nota: ingresos acumulados en 2025, variación (%) sobre 2024 y participación (%) en ingresos totales.

El podio en setiembre: carne bovina, soja y celulosa

Con relación a lo que pasó en setiembre de 2025 el podio tiene cambios, con el ascenso de la carne vacuna al primer lugar y el pasaje de la soja al segundo, siguiendo la celulosa en el tercer puesto: carne vacuna US$ 230 millones, soja US$ 200 millones y celulosa 195 millones.

En el noveno mes del año, comparando con setiembre de 2024, en carne bovina la facturación por lo exportado creció 42%, la de soja 22% y la de celulosa descendió 26%.

Finalmente, observando la incidencia de cada rubro en el total de los ingresos mensuales por exportaciones de bienes, la carne vacuna explica el 18%, la soja el 16% y la celulosa el 16% (entre los tres significan el 50%).

China, Brasil y la UE son los mercados más relevantes

  • China, con US$ 2.766 millones acumulados en el lapso enero-setiembre y una participación del 27% en el total (US$ 10.245 millones) lideró entre los destinos generadores de divisas, con un crecimiento interanual de 10%.
  • Le sigue Brasil, con US$ 1.495 millones, una participación de 15% y una baja de 12%.
  • En tercer lugar aparece la Unión Europea, con US$ 1.349 millones, 13% de participación y un monto 1% menor.
  • El cuarto sitio lo ocupa Estados Unidos, con US$ 1.139 millones, 11% de participación y un crecimiento de 33%.
  • En quinto lugar está Argentina, con US$ 397 millones, 4% de participación y una caída de 4%.

El contexto que observó Uruguay XXI

En setiembre de 2025 las solicitudes de exportación, incluidas las zonas francas, alcanzaron US$ 1.242 millones y marcaron un aumento interanual de 5%.

Las exportaciones de este mes estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de carne bovina, celulosa y soja.

En el acumulado de 2025 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron US$ 10.245 millones, lo que determinó una suba interanual de 5%.

Temas:

Carne vacuna Soja Celulosa Uruguay XXI exportaciones

Seguí leyendo

Las más leídas

El proyecto que surgió a partir del efecto Temu: empresa invertirá US$ 13 millones en terminal de ecommerce
ECOMMERCE

El proyecto que surgió a partir del efecto Temu: empresa invertirá US$ 13 millones en terminal de ecommerce

Parador del Parque Rodó
INTENDENCIA

"No fuimos parte de este proceso": gestión de Bergara dijo desconocer motivos detrás de cesión de 20 años del parador del Parque Rodó

Ignacio Laura, Gimena Caballero, Ximena Quintas, Laura Comas, Pablo Silvera.

Así luce ahora la tienda que acaba de reabrir en Montevideo Shopping: más moderna y cómoda

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos