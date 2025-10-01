Mirá la decisión del técnico de Tottenham Hotspur, Thomas Frank, tras verse impresionado por el nivel de Rodrigo Bentancur

El experimentado mediocampista de la selección uruguaya Rodrigo Bentancur , está a punto de finalizar su contrato con Tottenham Hotspur, pero según informan medios ingleses, todo indica que firmará un nuevo contrato para permanecer en el club del norte de Londres.

El gran futbolista nacido en Nueva Helvecia está cerca de renovar su vínculo, por lo que indican los informes de prensa.

Rodrigo Bentancur, de 28 años, ha sido un pilar del equipo de Tottenham Hotspur desde su llegada procedente de Juventus en enero de 2021 y disputó 122 partidos con el club, marcando nueve goles y dando ocho asistencias.

Esto a pesar de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior de una rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas durante nueve meses en 2023.

El tres veces campeón de la Serie A italiana fue una figura clave con Antonio Conte tras su llegada al club y continuó siendo un jugador clave con Ange Postecoglou tras recuperarse de la lesión del ligamento cruzado anterior y la posterior lesión del ligamento del tobillo, que lo mantuvo de baja casi inmediatamente durante un mes más.

20250521 Micky van de Ven, Cristian "Cuti" Romero y Rodrigo Bentancur, celebran el título de la Europa League Micky van de Ven, Cristian "Cuti" Romero y Rodrigo Bentancur, celebran el título de la Europa League

Bentancur fue parte integral de la racha ganadora de los Spurs que obtuvieron el año pasado la Europa League, jugando 13 de los 15 partidos, incluyendo la final contra el Manchester United, donde él y el equipo levantaron el trofeo en Bilbao.

El experimentado volante se ha convertido en un pilar fundamental del equipo de Thomas Frank en lo que va de temporada y ha participado en todos los partidos menos uno con el danés, tras haber descansado en la victoria contra el West Ham United durante el ajetreado calendario de los Spurs. Bentancur impresionó mucho al técnico y este pretende que renueve su vínculo.

El contrato del uruguayo vence el próximo mes de junio. La renovación de Bentancur fue una prioridad para el club tras asegurar a su capitán y amigo íntimo, Cristian Romero, un contrato a largo plazo excepcional.