Murió Juan Carlos De Lima, campeón de América y del mundo con Nacional y figura del quinquenio de Peñarol

Juan Carlos De Lima , exfutbolista de Nacional y Peñarol, entre otros equipos, murió este miércoles a sus 63 años de edad.

Así lo informó CW 33 La Nueva Radio Florida, emisora de la ciudad de donde era oriundo y vivía el exdelantero, y confirmó Referí .

En su carrera tuvo la particularidad de formar parte de momentos históricos de Nacional y Peñarol: la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1988 con los tricolores y el segundo quinquenio de los carboneros (1993/97).

Nacido el 2 de mayo de 1962, De Lima comenzó su carrera en el Club España de Florida y gracias a sus grandes condiciones en el área y con su velocidad, pasó al fútbol profesional al llegar a Liverpool en 1983.

OBITUARIO Luto en Peñarol: murió el exdirigente Juan Lema Benso, quien durante años estuvo en distintos estamentos del club, y padre del político Martín Lema

OBITUARIO Luto en el fútbol uruguayo: murió Miguel Del Río, campeón uruguayo con Central Español en 1984

Luego, desarrolló una carrera internacional por los clubes Universidad Católica y Deportivo Quito de Ecuador, donde fue el máximo goleador de la Copa Libertadores 1986 con 9 goles, Universidad Católica de Chile y Botafogo de Brasil.

Campeón de América y del mundo con Nacional

En 1988, De Lima llegó a Nacional para formar parte del plantel que haría historia al ganar su tercera Copa Libertadores y su tercera Copa Intercontinental.

Juan Carlos De Lima Juan Carlos De Lima en Nacional

En esa Libertadores fue clave con un gol en la segunda final, de visita en el 1-1 ante América de Cali en Colombia, que le permitió a los tricolores ganar la serie por 2-1, para luego ser campeones en la final ante Newell's Old Boys de Rosario.

Eso le permitió sellar un boleto a la Copa Intercontinental, en la que venció en los penaltis al neerlandés PSV Eindhoven de Ronald Koeman y Romario. De Lima disputó los 120 minutos de ese encuentro y anotó en la definición desde los doce pasos.

Jugó 9 meses en el club a pedido de Roberto Fleitas, el DT que lo había dirigido en Liverpool y que solicitó su llegada.

En los tricolores disputó 30 partidos (entre ellos un clásico como jugador invitado en 1986) y marcó 14 goles, hasta que en 1989 pasó a Emelec de Ecuador para luego pasar a O'Higgins de Chile.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/1973399688557527519&partner=&hide_thread=false El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, Campeón de America y del Mundo con Nacional en 1988.



Nuestras condolencias a su familia, amigos y allegados. #QEPD pic.twitter.com/z0EFQBPjOU — Nacional (@Nacional) October 1, 2025

De "opción B" de Maradona a figura del quinquenio de Peñarol

En 1994 volvió al fútbol uruguayo para jugar en Defensor Sporting, donde era uno de los referentes de un joven Sebastián Abreu, y sus buenas actuaciones hicieron que Peñarol se fijara en él.

Así, en 1997 fue fichado por los carboneros y formó parte del último año del segundo quinquenio, siendo claves con goles determinantes y en momentos agónicos, lo que le permitió quedar en la historia de los aurinegros.

En ese entonces, según contó el futbolista en una entrevista a "Lo que el ojo no ve", hubo amigos que le pidieron a Roberto Fleitas que lo contratara para los tricolores, pero el DT, que estaba nuevamente en el equipo, no lo tuvo en cuenta.

“En Nacional tuve la posibilidad de volver en mi plenitud y me dijeron que no. La culpa no la tuvo Nacional, la tuvo el técnico”, expresó De Lima en ese espacio de YouTube en el año 2016.

En el inicio de aquel año 1997, Juan Pedro Damiani, integrante del consejo directivo aurinegro en ese momento, estableció contactos para fichar a Diego Maradona. Se anunció su llegada, con una presentación en Paysandú, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y la opción que tomó el club fue contratar a De Lima, que había sido figura en Defensor Sporting pero que había quedado libre.

1657800275814.webp Juan Carlos De Lima con la camiseta de Peñarol @TVFlorida

Uno de sus recordados goles con Peñarol fue en el clásico del Clausura 1997, cuando el floridense entró en el segundo tiempo y marcó el gol del 4-3 tras estar 3-1 abajo en el marcador.

Por ese motivo, lo apodaron "mucama", porque entraba y hacia el cuarto, según destacó la nueva web de datos de Peñarol 1891.uy.

Embed Impactante noticia, falleció Juan Carlos De Lima a los 63 años. Pieza clave en el segundo Quinquenio de Peñarol, con anotaciones importantísimas. Autor de uno de los goles más gritados de la historia reciente en el 4-3 vs Nacional.



Que en paz descanse.



pic.twitter.com/kxNS65z0rR — Franco Trucce (@FTrucce18) October 1, 2025

Otros de sus tantos más importantes en los aurinegros fue ante Nacional en la semifinal del Campeonato Uruguayo, al ingresar en el segundo tiempo y anotar el 3-2, tras estar abajo 2-0, resultado que les permitió jugar la final que le ganaron a Defensor Sporting para coronar el quinquenio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1973401101136187563&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Juan Carlos De Lima, uno de los protagonistas del segundo Quinquenio de Oro de nuestra institución.



A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo en tan difícil momento. pic.twitter.com/azsinB7009 — PEÑAROL (@OficialCAP) October 1, 2025

Luego, tras el Uruguayo que ganó Nacional en 1998, cortando el quinquenio, De Lima volvió a ser campeón con los mirasoles en 1999, año en el que cerró su carrera profesional.

Con el aurinegro disputó 66 encuentros en los que marcó 22 tantos. Se enfrentó a Nacional en ocho oportunidades y anotó tres tantos.

La vuelta a Nacional con Lasarte en 2006

Años después, De Lima volvió a Nacional como ayudante técnico de Martín Lasarte en 2006.

El Loco Abreu, como jugador tricolor, le rindió homenaje en un partido.

Problemas de salud

En sus últimos años, De Lima había padecido problemas de salud que lo alejaron de la actividad deportiva que desempeñaba en su ciudad.

1655737717713.webp Homenaje a Juan Carlos De Lima en Florida Gentileza TVFlorida

En 2022, la Intendencia de Florida le realizó un reconocimiento al bautizar una tribuna del Estadio Campeones Olímpicos con su nombre, en un homenaje en el que Nacional también estuvo presente.

De Lima no pudo asistir al evento por estar internado.