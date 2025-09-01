Dólar
Luto en el fútbol uruguayo: murió Miguel Del Río, campeón uruguayo con Central Español en 1984

El exfutbolista, Miguel Del Río, había dirigido en el fútbol español y falleció en las últimas horas, dejando un grato recuerdo en Rampla Juniors y en Central Español con el que ganó el Campeonato Uruguayo 1984

1 de septiembre 2025 - 13:22hs
Miguel Del Río defendió con éxito a Rampla Juniors y a Central Español

Miguel Del Río defendió con éxito a Rampla Juniors y a Central Español

Miguel Del Río, un muy buen futbolista que defendió entre otros a Rampla Juniors y a Central Español, murió en las últimas horas. El jugador había logrado títulos con ambos clubes, tanto en Primera como en Segunda división, y hasta un récord con los palermitanos.

jugaba como volante y formó parte del plantel que fue campeón de lo que entonces era la Divisional B con los picapiedras en 1980.

El doble título con Central Español

Miguel Del Río fue uno de los pocos futbolistas que consiguieron el récord de ser campeones de la B y al otro año, de Primera división.

Junto a cuatro compañeros, lo consiguió con Central Español. En 1983, dirigido por Roberto Fleitas, consiguió el tan ansiado ascenso a la A en un campeonato tremendo.

El festejo desaforado de Marcelo Bielsa tras el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 este jueves ante Perú en un día con historia que siempre se recuerda

De Arrascaeta celebra su segundo gol contra Ghana
SELECCIÓN URUGUAYA

El acompañante muy especial que viajó junto a Giorgian De Arrascaeta para que el futbolista se uniera a la selección uruguaya para las Eliminatorias

Un año después, en 1984, ya con Líber Arispe como entrenador, Miguel Del Río consiguió el título de campeón uruguayo de la Primera división al vencer 2-1 a Huracán Buceo en el Gran Parque Central con el recordado gol de José Ignacio Villarreal, quien también falleció este año, a principios del mismo, el 5 de enero.

Del Río se recibió de entrenador y emigró a España. Allí dirigió entre otros clubes, al catalán Moià.}

Dicha institución lo recordó este lunes con un sentido mensaje: "Desde el Club Esportiu Moià lamentamos profundamente la pérdida de Miguel del Río, quien fue entrenador y colaborador de nuestro Club durante muchos años. De él no solo aprendieron los jugadores que entrenó, sino también muchos otros entrenadores de nuestro fútbol base".

Y continúa: "¡Para nosotros siempre será nuestro maestro! Además de su trayectoria como futbolista profesional en su país natal, Uruguay, nos deja también el recuerdo de su sensibilidad y la pasión por escribir poemas".

"Queremos transmitir nuestro más sincero pésame, especialmente a Cela -su mujer-, Fede y Mauri -hijos y ex jugadores del CE Moià-, así como a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Siempre te recordaremos, Miguel", finaliza.

