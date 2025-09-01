Luto en el fútbol uruguayo: murió Miguel Del Río, campeón uruguayo con Central Español en 1984

Miguel Del Río, un muy buen futbolista que defendió entre otros a Rampla Juniors y a Central Español, murió en las últimas horas. El jugador había logrado títulos con ambos clubes, tanto en Primera como en Segunda división, y hasta un récord con los palermitanos.
jugaba como volante y formó parte del plantel que fue campeón de lo que entonces era la Divisional B con los picapiedras en 1980.
El doble título con Central Español
Miguel Del Río fue uno de los pocos futbolistas que consiguieron el récord de ser campeones de la B y al otro año, de Primera división.
Junto a cuatro compañeros, lo consiguió con Central Español. En 1983, dirigido por Roberto Fleitas, consiguió el tan ansiado ascenso a la A en un campeonato tremendo.
Un año después, en 1984, ya con Líber Arispe como entrenador, Miguel Del Río consiguió el título de campeón uruguayo de la Primera división al vencer 2-1 a Huracán Buceo en el Gran Parque Central con el recordado gol de José Ignacio Villarreal, quien también falleció este año, a principios del mismo, el 5 de enero.
Del Río se recibió de entrenador y emigró a España. Allí dirigió entre otros clubes, al catalán Moià.}
Dicha institución lo recordó este lunes con un sentido mensaje: "Desde el Club Esportiu Moià lamentamos profundamente la pérdida de Miguel del Río, quien fue entrenador y colaborador de nuestro Club durante muchos años. De él no solo aprendieron los jugadores que entrenó, sino también muchos otros entrenadores de nuestro fútbol base".
Y continúa: "¡Para nosotros siempre será nuestro maestro! Además de su trayectoria como futbolista profesional en su país natal, Uruguay, nos deja también el recuerdo de su sensibilidad y la pasión por escribir poemas".
"Queremos transmitir nuestro más sincero pésame, especialmente a Cela -su mujer-, Fede y Mauri -hijos y ex jugadores del CE Moià-, así como a toda su familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Siempre te recordaremos, Miguel", finaliza.
