Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa recibirá a Perú este jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En ese partido, los celestes irán por la clasificación directa a la Copa del Mundo. Aquí se puede ver qué es lo que necesita Uruguay para clasificar ya en esta fecha que viene.

Cabe recordar que luego de enfrentar a Perú, Uruguay se despedirá contra Chile -un rival ya eliminado- el próximo martes 9 de setiembre a la misma hora en Santiago.

Como informó este domingo Referí, Marcelo Bielsa sorprendió a todos con la citación de Ignacio Laquintana para estos encuentros.

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar este jueves

La selección uruguaya se encuentra actualmente en la cuarta posición con 24 puntos, empatado con Paraguay, que está en el quinto lugar. Le sigue de cerca Colombia, en el sexto puesto con 22 unidades.

Aquí están los escenarios para clasificar o no, en el partido contra Perú:

• Si Uruguay gana: con una victoria, Uruguay sumaría 27 puntos. Esto le aseguraría la clasificación directa al Mundial 2026, sin depender de otros resultados. Se mantendría en la zona de clasificación directa, con una ventaja de al menos 5 puntos sobre el séptimo puesto.

• Si Uruguay empata: con un empate, Uruguay sumaría 25 puntos y también clasificará directamente. debido a que Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia 17, por lo que no lo alcanzarían.

• Si Uruguay pierde: con una derrota, Uruguay se quedaría con 24 puntos. En este escenario, la clasificación se complicaría un poco y tendría que definirse en la última fecha. Dependería de lo que ocurra en los otros partidos. Si Colombia gana su encuentro de local ante Bolivia, superaría a Uruguay en la tabla. Además, Venezuela -que visita a Argentina- podría acortar distancias, aunque sería difícil que pasara a la celeste. Uruguay se jugaría su pase al Mundial en la última fecha contra Chile, con la presión de obtener un buen resultado para no depender de otros equipos.

En resumen, Uruguay tiene la clasificación al Mundial 2026 en sus manos. Una victoria o un empate ante Perú en el Estadio Centenario le daría el boleto directo a la Copa del Mundo, sin tener que esperar a la última jornada de las Eliminatorias.