SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

El escenario que busca la celeste para sellar su clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo ya este jueves contra Perú

1 de septiembre 2025 - 15:06hs
Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay

FOTO: @Uruguay

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa recibirá a Perú este jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. En ese partido, los celestes irán por la clasificación directa a la Copa del Mundo. Aquí se puede ver qué es lo que necesita Uruguay para clasificar ya en esta fecha que viene.

Cabe recordar que luego de enfrentar a Perú, Uruguay se despedirá contra Chile -un rival ya eliminado- el próximo martes 9 de setiembre a la misma hora en Santiago.

El festejo desaforado de Marcelo Bielsa tras el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 este jueves ante Perú en un día con historia que siempre se recuerda

Miguel Del Río defendió con éxito a Rampla Juniors y a Central Español
OBITUARIO

Luto en el fútbol uruguayo: murió Miguel Del Río, campeón uruguayo con Central Español en 1984

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar este jueves

La selección uruguaya se encuentra actualmente en la cuarta posición con 24 puntos, empatado con Paraguay, que está en el quinto lugar. Le sigue de cerca Colombia, en el sexto puesto con 22 unidades.

Aquí están los escenarios para clasificar o no, en el partido contra Perú:

• Si Uruguay gana: con una victoria, Uruguay sumaría 27 puntos. Esto le aseguraría la clasificación directa al Mundial 2026, sin depender de otros resultados. Se mantendría en la zona de clasificación directa, con una ventaja de al menos 5 puntos sobre el séptimo puesto.

• Si Uruguay empata: con un empate, Uruguay sumaría 25 puntos y también clasificará directamente. debido a que Venezuela tiene 18 puntos y Bolivia 17, por lo que no lo alcanzarían.

• Si Uruguay pierde: con una derrota, Uruguay se quedaría con 24 puntos. En este escenario, la clasificación se complicaría un poco y tendría que definirse en la última fecha. Dependería de lo que ocurra en los otros partidos. Si Colombia gana su encuentro de local ante Bolivia, superaría a Uruguay en la tabla. Además, Venezuela -que visita a Argentina- podría acortar distancias, aunque sería difícil que pasara a la celeste. Uruguay se jugaría su pase al Mundial en la última fecha contra Chile, con la presión de obtener un buen resultado para no depender de otros equipos.

En resumen, Uruguay tiene la clasificación al Mundial 2026 en sus manos. Una victoria o un empate ante Perú en el Estadio Centenario le daría el boleto directo a la Copa del Mundo, sin tener que esperar a la última jornada de las Eliminatorias.

selección uruguaya Uruguay Perú Estadio Centenario Marcelo Bielsa Mundial 2026 Eliminatorias

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol sobre Racing

