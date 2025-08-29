Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura este fin de semana, con salidas de Nacional y Peñarol y con el líder cerrando la etapa de local

El líder Cerro Largo y Nacional buscarán en la quinta jornada del Torneo Clausura reponerse rápido de lo ocurrido el pasado fin de semana para continuar liderando las tablas, mientras que Peñarol intentará seguir por buen camino para no perderles pisada.

Luego de dejar dos puntos por el camino en el empate ante Miramar Misiones, el conjunto dirigido por Danielo Núñez se enfrentará este lunes a Danubio en el juego que cerrará la etapa.

Líder del Clausura con diez puntos, Cerro Largo aventaja por uno a Peñarol y sabe que no tiene margen de error si quiere mantenerse en lo más alto.

Por su parte, Nacional continúa al frente de la Tabla Anual acumulada, que otorga a su ganador ventaja deportiva en las finales de la Liga Uruguaya. No obstante, las dos unidades que dejó frente a Boston River llevaron a que Peñarol se pusiera a cuatro puntos.

TORNEO CLAUSURA Racing vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura: precio de las entradas y por dónde se venden

Este sábado, el once que comanda Pablo Peirano visitará a un golpeado River Plate con la misión de ganar no solo para seguir manteniendo una buena diferencia en la Anual, sino también para acercarse en el Clausura, donde apenas suma cuatro puntos.

Del otro lado, el earsenero buscará su primera victoria para tomar un respiro en la Tabla del Descenso, que lo tiene en el último lugar, lo que en este momento lo enviaría a Segunda División junto a Progreso y Miramar Misiones.

También este sábado, Liverpool recibirá a Defensor Sporting en un juego en el que el visitante buscará otros tres puntos para mantenerse cerca del líder o para asaltar la cima de la clasificación. Con tres victorias y una derrota, el Violeta acumula nueve enteros.

Peñarol ante Racing en el Parque Viera

También con nueve puntos, Peñarol saltará al campo el domingo para visitar en el Parque Viera a Racing, uno de los equipos que pudo vencerlo durante esta temporada.

Eliminado de la Copa Libertadores, el conjunto de Diego Aguirre apostará todas sus fichas a la Liga Uruguaya y una nueva victoria le permitirá seguir luchando de cerca por todo.

También el domingo, Plaza Colonia recibirá a Montevideo City Torque y Miramar Misiones visitará a Danubio, al tiempo que se además se jugarán los encuentros Juventud-Cerro y Boston River-Progreso.

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Jueces VAR Sábado 30 13:30 Liverpool-Defensor Sporting Belvedere Leodan González, Martín Soppi, Marcelo Alonso y Andrés Martínez Christian Ferreyra y Yimmy Álvarez Sábado 30 16:00 River Plate-Nacional Parque Saroldi Andrés Matonte, Horacio Ferreiro, Ernesto Hartwig y Augusto Olmos Jonhatan Fuentes y Héctor Bergalo Domingo 31 10:30 Plaza Colonia-Montevideo City Torque Parque Prandi Javier Feres, Mathías Muniz, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira Diego Riveiro y Carlos Barreiro Domingo 31 13:00 Danubio-Miramar Misiones Jardines Mathías De Armas, Pablo Llarena, Javier Irazoqui y Anahí Fernández Yimmy Álvarez y Bruno Sacarelo Domingo 31 15:30 Juventud-Cerro Parque Artigas Javier Burgos, Nicolás Tarán, Mauricio Hernández y Esteban Guerra Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández Domingo 31 18:00 Racing-Peñarol Parque Viera Esteban Ostojich, Andrés Nievas, Marcos Rosamen y Juan Cianni Antonio García y Richard Trinidad Domingo 31 20:30 Boston River-Progreso Campeones Olímpicos Kevin Fontes, Héctor Bergaló, Alberto Píriz y Federico Arman Diego Dunajec y Horacio Ferreiro Lunes 1° 19:00 Cerro Largo-Danubio Estadio Ubilla Hernán Heras, Agustín Berisso, Héber Godoyy Eduardo Varela Andrés Cunha y Santiago Motta

Tabla de posiciones: