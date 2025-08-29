Dólar
Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura este fin de semana, con salidas de Nacional y Peñarol y con el líder cerrando la etapa de local

La quinta fecha del Torneo Clausura se juega este fin de semana; mirá los detalles de los partidos

29 de agosto 2025 - 12:26hs
Estadio Antonio Ubilla de Melo

Estadio Antonio Ubilla de Melo

Foto: @CerroLargoFC

El líder Cerro Largo y Nacional buscarán en la quinta jornada del Torneo Clausura reponerse rápido de lo ocurrido el pasado fin de semana para continuar liderando las tablas, mientras que Peñarol intentará seguir por buen camino para no perderles pisada.

Luego de dejar dos puntos por el camino en el empate ante Miramar Misiones, el conjunto dirigido por Danielo Núñez se enfrentará este lunes a Danubio en el juego que cerrará la etapa.

Líder del Clausura con diez puntos, Cerro Largo aventaja por uno a Peñarol y sabe que no tiene margen de error si quiere mantenerse en lo más alto.

Nacional visita a River Plate

Por su parte, Nacional continúa al frente de la Tabla Anual acumulada, que otorga a su ganador ventaja deportiva en las finales de la Liga Uruguaya. No obstante, las dos unidades que dejó frente a Boston River llevaron a que Peñarol se pusiera a cuatro puntos.

Hinchas de Peñarol en el Viera
TORNEO CLAUSURA

Racing vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura: precio de las entradas y por dónde se venden

Maximiliano Gómez de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA

¿Cuándo juegan River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura? Mirá día, hora, cancha, entradas y dónde verlo en vivo

Este sábado, el once que comanda Pablo Peirano visitará a un golpeado River Plate con la misión de ganar no solo para seguir manteniendo una buena diferencia en la Anual, sino también para acercarse en el Clausura, donde apenas suma cuatro puntos.

Del otro lado, el earsenero buscará su primera victoria para tomar un respiro en la Tabla del Descenso, que lo tiene en el último lugar, lo que en este momento lo enviaría a Segunda División junto a Progreso y Miramar Misiones.

También este sábado, Liverpool recibirá a Defensor Sporting en un juego en el que el visitante buscará otros tres puntos para mantenerse cerca del líder o para asaltar la cima de la clasificación. Con tres victorias y una derrota, el Violeta acumula nueve enteros.

Peñarol ante Racing en el Parque Viera

También con nueve puntos, Peñarol saltará al campo el domingo para visitar en el Parque Viera a Racing, uno de los equipos que pudo vencerlo durante esta temporada.

Eliminado de la Copa Libertadores, el conjunto de Diego Aguirre apostará todas sus fichas a la Liga Uruguaya y una nueva victoria le permitirá seguir luchando de cerca por todo.

También el domingo, Plaza Colonia recibirá a Montevideo City Torque y Miramar Misiones visitará a Danubio, al tiempo que se además se jugarán los encuentros Juventud-Cerro y Boston River-Progreso.

Así se juega la quinta fecha del Torneo Clausura

Día Hora Partido Cancha Jueces VAR
Sábado 30 13:30 Liverpool-Defensor Sporting Belvedere

Leodan González, Martín Soppi, Marcelo Alonso y Andrés Martínez

Christian Ferreyra y Yimmy Álvarez

Sábado 30 16:00 River Plate-Nacional Parque Saroldi

Andrés Matonte, Horacio Ferreiro, Ernesto Hartwig y Augusto Olmos

Jonhatan Fuentes y Héctor Bergalo

Domingo 31 10:30 Plaza Colonia-Montevideo City Torque Parque Prandi Javier Feres, Mathías Muniz, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira

Diego Riveiro y Carlos Barreiro

Domingo 31 13:00 Danubio-Miramar Misiones Jardines

Mathías De Armas, Pablo Llarena, Javier Irazoqui y Anahí Fernández

Yimmy Álvarez y Bruno Sacarelo

Domingo 31 15:30 Juventud-Cerro Parque Artigas

Javier Burgos, Nicolás Tarán, Mauricio Hernández y Esteban Guerra

Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández

Domingo 31 18:00 Racing-Peñarol Parque Viera

Esteban Ostojich, Andrés Nievas, Marcos Rosamen y Juan Cianni

Antonio García y Richard Trinidad

Domingo 31 20:30 Boston River-Progreso Campeones Olímpicos

Kevin Fontes, Héctor Bergaló, Alberto Píriz y Federico Arman

Diego Dunajec y Horacio Ferreiro

Lunes 1° 19:00 Cerro Largo-Danubio Estadio Ubilla

Hernán Heras, Agustín Berisso, Héber Godoyy Eduardo Varela

Andrés Cunha y Santiago Motta

Tabla de posiciones:

Temas:

Torneo Clausura Nacional Peñarol

