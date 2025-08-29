Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman, dio su punto de vista sobre las versiones que circulan sobre un supuesto interés tricolor de fichar a Maximiliano Silvera , el delantero de Peñarol que finaliza su contrato a fin de año.

Por estas horas, los carboneros trabajan en la renovación del atacante del equipo de Diego Aguirre y surgieron versiones de que los albos iban a ir por él para la próxima temporada.

Este viernes Perchman fue consultado al respecto y sobre si buscaba a un jugador que finaliza su contrato con Peñarol, como ocurre con Silvera, para llevarlo a Nacional.

COPA AUF URUGUAY Copa AUF Uruguay: mirá cómo quedaron los cruces de octavos de final tras cerrarse la primera ronda del torneo y los rivales de Nacional y Peñarol

“No, la verdad es que nosotros ni pensamos todavía en el equipo del año que viene. Estamos recontra enfocados en esto. Si en algún caso en el período de pases anterior pensás en jugadores ya para el año que viene, pero ahora no hemos pensado en nada. Ahora estamos enfocados en el Uruguayo, tratar de ganarlo, y no hemos pensado en nada”, señaló a Minuto 1 de radio Carve Deportiva, descartando la posibilidad de que el atacante esté en la mira de Nacional.

El vice tricolor reconoció que en su momento manifestó que le gustaría fichar a una figura de Peñarol, como hicieron alguna vez los mirasoles cuando contrataron al brasileño Leo Coelho tras no renovar en los albos a fines de 2022.

“Sí es verdad que yo dije eso, como he dicho tantas cosas en parte del juego que a veces jugamos en esto del fútbol y es parte de las chicanas”, admitió. “Pero no con nombre propio en absoluto”.

20250809 Maximiliano Silvera y Rómulo Otero Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025. Foto Leonardo Carreño (3) Maximiliano Silvera y Rómulo Otero Foto: Leonardo Carreño

Ante la pregunta de si estaba al tanto de lo de Silvera con Peñarol, señaló que “ahora no”. “Es un jugador que hoy está en el club. Hace poco me dijeron Terans que también termina a fin de año. Y no. Cuando arranca la temporada estoy atento, pero en este momento de renovaciones de Peñarol no estoy pendiente”.

Consultado por si él era partidario de entorpecer las negociaciones de Peñarol con declaraciones e intereses por futbolistas, señaló: “No, no soy de meterme”.

“A mí en la de Maxi Gómez, Peñarol hizo el intento por llevárselo y se la ganamos. Pero no creo que Nacho (Ruglio) lo haya hecho para entorpecer. Si lo hizo es un tema para cada uno”, dijo, al recordar cuando Nacional fue por el delantero y los carboneros le hicieron una propuesta.