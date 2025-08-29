Copa AUF Uruguay: mirá cómo quedaron los cruces de octavos de final tras cerrarse la primera ronda del torneo y los rivales de Nacional y Peñarol

Los cruces de la Copa AUF Uruguay 2025

La Copa AUF Uruguay 2025 cerró este jueves su primera ronda con el último partido de 16vos de final y quedaron conformados los cruces de octavos del torneo que integra a equipos de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Organización del Fútbol del Interior.

Este jueves, en el último partido jugado en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, Racing, de Primera división, empató ante Atenas de Tala , que fue local, por 0-0, resultado que llevó a la definición a los penales, donde ganó el equipo capitalino 4-2 con una gran actuación del golero Facundo Machado, ex Nacional.

De esa forma, se cerraron los cruces de octavos de final, donde quedan en carrera trece equipos de AUF y tres de OFI.

Peñarol y Nacional avanzaron

Peñarol se clasificó este miércoles a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay tras golear por 0-3 a Río Negro de San José.

Dos tantos del exdelantero del Granada español Matías Arezo y uno del joven Leandro Umpiérrez le dieron el triunfo al equipo de Diego Aguirre en el partido ante uno de los equipos de OFI.

En cuartos de final, Peñarol se enfrentará con Liverpool, que avanzó a dicha instancia tras eliminar a Durazno FC.

También en esta jornada, Bella Vista, ganador del Campeonato Uruguayo de Primera División en 1990 y que ahora en la tercera categoría, avanzó tras eliminar a Juventud, uno de los equipos del círculo de privilegio.

Al mismo tiempo, Boston River y Tacuarembó también se clasificaron a la próxima ronda.

El martes, Nacional avanzó a los octavos de final tras vencer por 1-2 a Huracán, un equipo amateur de la Tercera división.

El tricolor consiguió la victoria gracias a los tantos del nigeriano Osinachi Christian Ebere y del atacante Exequiel Mereles y en octavos se medirá ante Plaza Colonia.

También se clasificó el martes Universitario de Salto, otro de los equipos de la Organización de Fútbol del Interior, tras conseguir un triunfo sin antecedentes sobre Montevideo Wanderers de la Primera División.

Antes, habían sellado su clasificado a los octavos Cerro Largo, Oriental, Defensor Sporting, ganador de las primeras tres ediciones del certamen, Central Español, Albion, Atlético Florida, Porongos, Liverpool y Plaza Colonia.

Con base en EFE