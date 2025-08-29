Dólar
El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino, su "goleador eterno", al cumplirse un nuevo año de su muerte

“Fue el centro delantero más importante del mundo durante 1980 y 1981”, destacaron los tricolores

29 de agosto 2025
Waldemar Victorino en sus épocas de gloria
Nacional recordó a Waldemar Victorino, uno de sus goleadores y figuras históricas, al cumplirse un nuevo año de su muerte este 29 de agosto.

“A dos años de su partida, recordamos al campeón de América y del Mundo, Waldemar Victorino”, señaló el club tricolor en sus redes sociales, donde compartido fotos del futbolista y de su número 9.

“Un goleador eterno que dejó su huella imborrable en la historia Tricolor”, agregaron los albos.

Waldemar Victorino, nacido el 8 de mayo de 1952, marcó una época en Nacional como delantero y goleador entre 1979 y 1982.

Fue campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1980, además del Campeonato Uruguayo de ese año.

Jugó 113 partidos con los tricolores, ganó 73 y marcó 58 goles, con un promedio de 0.51 gol por partido.

Nacional lo destaca en su sitio web de ídolos y leyendas históricas.

“Fue el centro delantero más importante del mundo durante 1980 y 1981. Defendió a Nacional en 113 partidos y se destacó por marcar goles decisivos”, dice su artículo.

“En la Copa Libertadores 1980 anotó el gol del título en la en la final ante Inter, en la final del Mundo también marcó el gol del título ante Nottingham Forest y defendiendo a Uruguay en el “Mundialito 1980” marcó los goles decisivos para ganar el título”, agrega la nota.

stuani.webp
Waldemar Victorino celebra el gol de la victoria en la final contra Brasil; detrás, el Indio Olivera sale festejando
Waldemar Victorino celebra el gol de la victoria en la final contra Brasil; detrás, el Indio Olivera sale festejando
Nacional Waldemar Victorino

