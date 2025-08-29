El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino, su "goleador eterno", al cumplirse un nuevo año de su muerte

El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino

El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino

Waldemar Victorino en sus épocas de gloria

Nacional recordó a Waldemar Victorino , uno de sus goleadores y figuras históricas, al cumplirse un nuevo año de su muerte este 29 de agosto.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

“A dos años de su partida, recordamos al campeón de América y del Mundo, Waldemar Victorino”, señaló el club tricolor en sus redes sociales, donde compartido fotos del futbolista y de su número 9.

“Un goleador eterno que dejó su huella imborrable en la historia Tricolor”, agregaron los albos.

A dos años de su partida, recordamos al campeón de América y del Mundo, Waldemar Victorino. Un goleador eterno que dejó su huella imborrable en la historia Tricolor pic.twitter.com/6oG9g9gKPG

NACIONAL La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

NACIONAL Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

Waldemar Victorino, nacido el 8 de mayo de 1952, marcó una época en Nacional como delantero y goleador entre 1979 y 1982.

El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino Nacional

Fue campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1980, además del Campeonato Uruguayo de ese año.

El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino El recuerdo de Nacional para Waldemar Victorino Nacional

Jugó 113 partidos con los tricolores, ganó 73 y marcó 58 goles, con un promedio de 0.51 gol por partido.

Nacional lo destaca en su sitio web de ídolos y leyendas históricas.

15de04die-2-col-db-20180516190624-959-jpg..webp Waldemar Victorino

“Fue el centro delantero más importante del mundo durante 1980 y 1981. Defendió a Nacional en 113 partidos y se destacó por marcar goles decisivos”, dice su artículo.

Waldemar Victorino Waldemar Victorino Nacional

“En la Copa Libertadores 1980 anotó el gol del título en la en la final ante Inter, en la final del Mundo también marcó el gol del título ante Nottingham Forest y defendiendo a Uruguay en el “Mundialito 1980” marcó los goles decisivos para ganar el título”, agrega la nota.