Waldemar Victorino, el crack que fue limpiavidrios y trabajó en el Mercado antes de ser campeón de campeones

Waldemar Victorino, el exgoleador de Nacional y de la selección uruguaya, que este martes fue internado luego de un intento de suicido y su vida está en serio peligro, fue un jugador que marcó época en el fútbol uruguayo y que tuvo su momento de gloria entre el segundo semestre de 1980 y los primeros dos meses de 1981. En ese período ganó la Copa Libertadores con Nacional, el Mundialito con la selección y la Intercontinental con los tricolores, en ese orden.

Waldemar Victorino con la celestes

Todo eso transcurrió entre sus 28 y 29 años, debido a que su carrera en el fútbol la comenzó cuando ya había cumplido 22 años.

La infancia de Victorino fue sacrificada y transcurrió en el Cerro. Estudió en Primaria en una escuela de la zona y se vinculó al Club Cerro para jugar en Quinta División durante una temporada, pero dejó de jugar para comenzar a trabajar y ayudar a sus padres, dijo el exgoleador en una entrevista que en 2021 brindó a Referí.

En esa misma charla, dijo que "con los años" pudo mudarme a Pocitos y Punta Carretas, "pero volví al Cerro porque es el que considero mi barrio de toda la vida".

Fue limpiavidrios y trabajó en el mercado

Previo a su etapa como futbolista, Victorino fue limpiavidrios "en bancos y en otros negocios".

Dijo a Referí que también trabajó al mismo tiempo en el Mercado Modelo y en el Mercado Agrícola.

"Cargaba cajones para camiones toda la madrugada: bolsas de papas, boniatos, mandarinas, manzanas. Terminaba al otro día a las 2 de la tarde. Al Mercado Agrícola iba martes y jueves, y al Modelo, lunes, miércoles y viernes. Ayudaba a mis viejos, pero con 14 años ya quería comprarme alguna camisita nueva, zapatitos…"

Su debut en el fútbol se produjo en el campeonato del ascenso, en Progreso, en la vieja Divisional B, actualmente Segunda División Profesional.

Así empezó en el fútbol a los 22 años: "Me vino a buscar un amigo para ir a jugar en Progreso. Yo no quería porque ya tenía 22 años. Estaba a prueba y jugaba como mediocampista. Me pusieron de “9” y le ganamos 2-0 a Basáñez con dos goles míos. Me pidieron que siguiera yendo, hablé con mi jefe y me dio autorización, pero tenía que ir todos los días a trabajar con el plantel de animales". En ese momento era adiestrador de perros pastores alemanes en el ejército.

Descartó ir a Peñarol y eligió Nacional, donde ganó todo

Su carrera continúo en River Plate, antes de llegar a Nacional.

En el camino, sus goles también tentaron a Peñarol, que fue en busca de convencerlo y sumarlo al plantel.

En la entrevista que realizó Referí, Victorino recordó que un día llegó el presidente de River Plate, Eduardo Castro Quintela y le dijo: “Preparate que te vas a Peñarol”. Lo que podría haber sido una razón para llenarse de expectativa e ilusión, para aquel goleador generó la reacción contraria.

Waldemar Victorino en Nacional

"Le contesté: 'Mire, no quiero faltarle el respeto, pero a Peñarol no voy, porque soy demasiado hincha de Nacional. No me siento tener que ponerme la camiseta, ir a Los Aromos o a Las Acacias. No'. Y a los 10 días vino y me preguntó: '¿A Nacional vas?', y le respondí: 'Sí, ¿a dónde hay que firmar?'.

Victorino nació el 22 de mayo de 1952 y los éxitos en Nacional y la selección lo encontraron en su madurez deportiva.

Con los tricolores, jugó entre 1979 y 1982. Disputó 113 partidos, de los cuales su equipo ganó 73, empató 19 y perdió 21.

Anotó 58 goles, dos de penal. A Peñarol le convirtió cuatro.