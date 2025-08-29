Marcelo Bielsa habla en conferencia de prensa previo a la última fecha de Eliminatorias: dijo que Darwin Núñez no lo consultó sobre su pase a Al Hilal

El entrenador de la selección de Uruguay , Marcelo Bielsa, habla este viernes en conferencia de prensa, en el Estadio Centenario, de cara a los dos últimos partidos que la celeste jugará contra Perú y Chile por la última doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

"José María Giménez no va a estar disponible. Después del Mundial de Clubes se fueron encadenando algunas dificultades vinculadas con su salud deportiva, pero es como si la temporada se hubiera extendido. Si no es ahora, será en el próximo contacto para contar con él", informó Bielsa en la primera pregunta que le formularon sobre el estado sanitario del capitán de la selección.

La razón de la ausencia de Maximiliano Araújo

"Maxi Araújo tuvo un problema muscular hace 20 días y optamos por no convocarlo considerando que antes del 1° de setiembre no va a volver a jugar por su club. Es aconsejable que cuando tenemos la posibilidad de evitar convocar a un jugador lesionado que todavía no vuelve a competir en su club y antes podría hacerlo con la selección, si se puede evitar eso es mejor", expresó el entrenador.

Darwin Núñez y su pase a Al Hilal: "No fui consultado y me parece totalmente lógico"

Consultado sobre el pase de Darwin Núñez de Liverpool a Al Hilal, Bielsa expresó: "No es una decisión de la que yo haya ofrecido mi opinión, esa opinión solamente la daría en caso de que sea requerida, pero no fui consultado y me parece totalmente lógico por una serie de factores: Darwin es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos, llegó a Europa, pasó a un club portugués, pasó a uno de los clubes del mundo y ahora pasa a un mercado que ha revolucionado el fútbol. Ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel ni muchísimo menos. Usted vio que están las cinco grandes ligas que son Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia. Habría que ver en qué sitio ingresa Arabia con su competencia, a qué parte del escalafón, pero va a estar allí, en primera medida por la jerarquía de los jugadores que hay. Hay pocas ligas del mundo que tangan tantos jugadores de tanto nivel".

El objetivo "no cumplido" que reconoció Marcelo Bielsa

"Es una pregunta que yo me hice, no podía menos que hacerme esa pregunta", comenzó contestándole a Christian "Cale" Sánchez, de Radio Universal, que le preguntó sobre qué aspectos del juego siente que le imprimió al equipo y cuáles le faltan mejorar pensando en el Mundial.

"Cuando uno gestiona capital humano de tanta riqueza tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado, entonces la primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el capital humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tiene, es un objetivo no cumplido. Si tuviera que calificar mi gestión diría: 'Mire, deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos'", expresó.

Luego pasó a dar sus explicaciones del caso: "Las explicaciones son difíciles de dar por la complejidad para transmitir las conclusiones que yo saco cuándo analizó por qué sucedió lo que sucedió. Lo peor que puede hacer un entrenador es valorar equivocadamente aquellas expresiones que resumen su trabajo, que son los partidos de fútbol. Voy a perder 10 minutos en explicar esto de la manera más breve y sintética posible".

"Acá hay dos equipos como el caso de Chile y Perú que no tuvieron momentos buenos en la competencia. Bolivia, salvo una secuencia de tres partidos de triunfos consecutivos, tampoco tuvo momentos buenos. El equipo más regular de todos, que no tuvo ningún bache fue Argentina y después el equipo que ofreció una regularidad valiosa fue Ecuador. Nosotros, Uruguay, ¿cuál es el sitio natural? Deberíamos aspirar a que después de los mejores equipos de Sudamérica, Uruguay se ubique en ese lugar. En relación a Ecuador no estuvimos a la altura, no conseguimos lo que consiguió Ecuador. Brasil también tuvo una racha negativa de cinco partidos. Colombia tuvo una racha negativa de ocho partidos. Paraguay una de seis. No quiero establecer ningún tipo de comparación porque la única comparación que tiene peso es después de los dos mejores equipos de Sudamérica, donde Uruguay debería disputar el espacio que está después de ellos y eventualmente también poder disputar el espacio que tienen ellos", explicó Bielsa.

"Voy señalando una conclusión importante: hay equipos que no rindieron y hay equipos que tuvieron rachas negativas. Nosotros también tuvimos un período de racha negativa: cuatro partidos. El partido con Colombia y Brasil y otros cuatro partidos que son los momentos de declive del equipo. Tuvimos un muy buen comienzo, cuatro partidos negativos, dos positivos y cuatro negativos. Está clarísimo que la valorización no es buena. Les doy las conclusiones de por qué creo que nos sucedió lo que nos sucedió. Para mí lo que hay que considerar son dos cosas: la calidad de los jugadores y el entusiasmo de los jugadores. Todos los demás aspectos son muy relativos", manifestó.

Luego profundizó en esos conceptos: "Que yo diga que los demás aspectos son relativos, no quiere decir que no tengo responsabilidad porque los jugadores sean buenos y estén entusiasmados, sino todo lo contrario. El entusiasmo de los jugadores lo propicia el entrenador, lograr que los jugadores jueguen proporcionalmente a las virtudes que tienen, lo propicia el entrenador. Quiere decir que estoy diciendo que si jugamos con línea de tres, de cuatro, con tres delanteros, todas esas son cosas que el entrenador maneja pero que repercuten mínimamente para lograr el éxito y el triunfo. El plan A, el plan B, todas esas cosas para mí no inciden. Ahora, si los jugadores están entusiasmados o no, es fundamental. Si los jugadores juegan de acuerdo a lo que son capaces o no, es fundamental. Y esas áreas son cruciales y son las que definen a los entrenadores".

"En este año y medio de trabajo, un objetivo claro es tener para cada posición, dos jugadores que sean muy similares en el rendimiento. Uruguay no logró tener 22 pero casi hay dos jugadores por puesto desde mi punto de vista. En tres o cuatro todavía no se consolidaron". Ahí Bielsa dijo primero que Uruguay tiene 18 jugadores de nivel, pero luego amplió la cifra a 22. "Eso es muy difícil de conseguir en un equipo", admitió.

"Vean la racha de Paraguay, de Ecuador. No puedo no interpretar por qué no nos colocamos a la misma altura de Ecuador o por qué no estamos hoy a la misma altura de Paraguay. Busco las explicaciones porque creo que Uruguay tiene todo el material necesario para ocupar esos lugares al que en este momento no ha llegado.

"La expresión más clara del entusiasmo son los metros que corren los jugadores. El que corre mucho no quiere decir jugar bien, pero el que corre mucho nunca juega mal porque tiene un estado de ánimo que activa las virtudes. Cuando un jugador tiene virtudes lo que las pone en funcionamiento es el estado de ánimo y el estado de ánimo hace que el jugador intente a través de la energía, activar todo lo que lleva adentro. Este circuito es muy recorrido como para poder decirlo, pero hay que ver cómo se interpreta. Es muy probable que lo que diga es que se interprete como que correr es lo más importante. Pero no. El entusiasmado corre y el entusiasmado que corre, activa sus virtudes, ahí hay un proceso que es un proceso de mucho valor para que los jugadores logren su mejor expresión. El corolario de esto son los 10 partidos que analicé con mucha minuciosidad, a mí me sobra tiempo, competimos 10 días cada tres meses, y ese tiempo lo dedico a analizar cosas que en un club son muy difíciles de analizar, y ese tiempo es importante para aumentar esos 22 a 33 y también trato de imaginar a través de los grupos de sparring, cómo funciona la retroalimentación del universo futbolístico de un país",

"Veo cómo Scaloni va construyendo casi con criterio de orfebrería, cómo va construyendo el futuro que está detrás de la actualidad, y todos los entrenadores nacionales estamos obligados a eso. Ningún entrenador hace bueno a un jugador mediocre. Pero cuando de golpe aparece una generación de jugadores importantes, lo que hay que hacer es sacarle brillo a ese metal. Como el sub 17 no clasificó al Sudamericano, todo parece desvanecerse, pero ahí hay una generación de grandes jugadores. Yo valoro muchísimo cómo la gestión hecha alrededor de ese grupo de jugadores, no importan para nada los resultados. El hecho de que haya jugadores que los entrenadores de Primera División los incluyan, el volante de contención de Peñarol y el volante ofensivo de Nacional están articulados en el grupo de los mejores jugadores del fútbol uruguayo, en dos equipos que compiten con los mejores de Sudamérica. Eso es algo que el fútbol uruguayo está generando, competir con los mejores de Sudamérica, que es algo que han hecho toda la vida", expresó.

"Este período negativo de Uruguay tiene 10 partidos. Les voy a comentar partido por partido. En Uruguay vs Paraguay, cuando empatamos 0-0, Uruguay tuvo un 50% de ausencias, tuvo que incorporar 11 jugadores que no son los que asumen habitualmente cada enfrentamiento. Acá hay una cosa que es útil que conozcan: evaluamos el rendimiento físico de dos maneras porque el rendimiento físico tiene una repercusión superior al apartado físico. Cuando se evalúa el rendimiento físico, se está evaluando el rendimiento futbolístico. Lo que digo es que cuando el rendimiento físico es bueno hay una gran posibilidad de que el rendimiento futbolístico lo sea. En cada partido yo evalúo si corrimos por encima de nuestra media y si corrimos más que el rival. En los partidos donde destacamos, corrimos por encima de nuestras posibilidades, de nuestra media, y también por encima del rival. Con Paraguay corrimos menos de lo que corremos habitualmente y no superamos al rival, y también nos faltaron la mitad de los jugadores. Una opción de interpretar lo que digo es que la culpa es de los jugadores que van del 22 al 33, pero yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que tenemos 22 que compiten y la competencia a este nivel se adquiere compitiendo, entonces los que van del 22 al 33, juega Piquerez, Viña, Sanabria, Olivera, Olaza, hay un montón de juego del 1 al 11, del 11 al 22 y del 22 al 33. Del 22 al 33 no pueden someterse a la exigencia que implica un partido de Eliminatorias que tienen un punto de unión muy clara con el fútbol europeo, el ritmo y la intensidad con que se juega".

Noticia en desarrollo...