La mala noticia de Gonzalo Carneiro sobre su esperada vuelta al equipo de Nacional y la "mentira" que circula sobre su estado que Flavio Perchman negó

El delantero de Nacional , Gonzalo Carneiro, tendrá que esperar unos días más para volver a las convocatorias del entrenador Pablo Peirano, según informó este viernes el vicepresidente albo Flavio Perchman.

El atacante, que se perfilaba para estar en el plantel este sábado ante River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura , finalmente no formará parte de la convocatoria.

Así lo confirmó Perchman este viernes, quien el pasado domingo había señalado que Carneiro podría estar en esta fecha.

“Pensé que iba a estar, pero ya me dijeron que va a estar para el otro”, reveló el vice tricolor este viernes a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Sé que entrenó bien un par de días en la semana, pero recién va a quedar a la orden para el próximo partido, no para este”, agregó.

De esa forma, el atacante estaría para la sexta fecha, en la que Nacional ante Racing en el Gran Parque Central.

Perchman también fue consultado por los rumores sobre Carneiro de que el jugador está bien pero no juega.

“No, eso es mentira. El jugador tiene una inflamación en el dedo, eso es real”, comentó.

Carneiro, que superó una lesión de casi un año y volvió en el mes de junio pasado, jugó un solo partido en el actual Torneo Clausura que fue el clásico ante Peñarol del pasado 9 de agosto.

Estuvo convocado pero no ingresó ante City Torque por la primera fecha y luego del clásico no estuvo en el plantel ante Progreso y Boston River, los últimos dos partidos de Nacional los pasados fines de semana.

Además, tampoco fue al encuentro de Copa AUF Uruguay ante Huracán FC del pasado martes en Minas.