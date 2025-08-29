¿Cuándo juegan River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura? Mirá día, hora, cancha, entradas y dónde verlo en vivo

Maximiliano Gómez de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura

Nacional visita a River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 que se juega este fin de semana, partido en el que los tricolores deben sumar unidades para el certamen y la anual, y en el que los darseneros buscarán puntos para la permanencia.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El partido River Plates vs Nacional se jugará este sábado 30 de agosto.

El encuentro comenzará a la hora 16:00.

River Plate será local y fijo su escenario, el Parque Sarolid, ubicado en el Prado de Montevideo.

FÚTBOL URUGUAYO Los precios de entradas que fijó River Plate ante Nacional y que generó quejas de hinchas tricolores en las redes sociales

NACIONAL El juvenil de Nacional que tuvo su esperado debut oficial dos años después de su primera y sorpresiva convocatoria

Entradas para River Plate vs Nacional

Los darseneros fijaron boletos para sus hinchas a $ 480 y gratis para sus socios, mientras que la parcialidad de Nacional pagará $ 1.200 y sus socios $ 900.

¿Dónde ver en vivo River Plate vs Nacional?

El partido se podrá ver por VTV Plus y por Disney+ por streaming.