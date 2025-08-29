Dólar
¿Cuándo juegan River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura? Mirá día, hora, cancha, entradas y dónde verlo en vivo

Nacional visita a River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025; mirá día, hora, cancha, entradas y dónde verlo en vivo

29 de agosto 2025 - 7:18hs
Maximiliano Gómez de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura

FOTO: @Nacional

Nacional visita a River Plate por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 que se juega este fin de semana, partido en el que los tricolores deben sumar unidades para el certamen y la anual, y en el que los darseneros buscarán puntos para la permanencia.

¿Cuándo juegan River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura?

El partido River Plates vs Nacional se jugará este sábado 30 de agosto.

El encuentro comenzará a la hora 16:00.

¿Dónde juegan River Plate vs Nacional por el Torneo Clausura?

River Plate será local y fijo su escenario, el Parque Sarolid, ubicado en el Prado de Montevideo.

