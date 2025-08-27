Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

El juvenil de Nacional que tuvo su esperado debut oficial dos años después de su primera y sorpresiva convocatoria

El lateral izquierdo jugó su primer partido oficial ante Huracán FC, encuentro en el que también debutó Matías De los Santos, uno de los fichajes albos

27 de agosto 2025 - 13:37hs
Juan Pedro Echeverría

Juan Pedro Echeverría

El lateral izquierdo jugó su primer partido oficial ante Huracán FC, encuentro en el que también debutó Matías De los Santos, uno de los fichajes que llegó en este período de pases.

Juan Pedro Echeverría
Juan Pedro Echeverría

Juan Pedro Echeverría

El debut de Echeverría

Echeverría, de 19 años, nacido el 14 de mayo de 2006, era uno de los futbolistas que los hinchas albos esperaban ver en la cancha desde hace un buen tiempo.

El defensa de 1,74 metros fue sorpresa en julio de 2023 cuando fue convocado por Álvaro Gutiérrez para el partido ante Fénix por el Torneo Intermedio, en el que también estuvieron los juveniles Facundo De León y Luciano Inverso.

1679578142594.webp
Juan Pedro Echeverría y Fabián Coelho
Juan Pedro Echeverría y Fabián Coelho

En ese encuentro, cuando tenía 17 años, fue suplente y no ingresó.

En ese entonces defendía a la selección juvenil de Uruguay, había sido titular en el Sudamericano sub 17 de Ecuador, tras su paso por la sub 15.

Benjamín Sánchez, Pável Nuñez, Agustín Dos Santos, Juan Echeverría, Tiago Rijo, Nahuel López y Bruno Arady
Benjamín Sánchez, Pável Nuñez, Agustín Dos Santos, Juan Echeverría, Tiago Rijo, Nahuel López y Bruno Arady: juveniles de Nacional en la pretemporada 2025

Benjamín Sánchez, Pável Nuñez, Agustín Dos Santos, Juan Echeverría, Tiago Rijo, Nahuel López y Bruno Arady: juveniles de Nacional en la pretemporada 2025

Su debut no oficial en Nacional tuvo que esperar hasta este año 2025, cuando Martín Lasarte lo tuvo en el plantel principal y jugó el amistoso de verano ante Olimpia de Paraguay.

Juan Pedro Echeverría
Juan Pedro Echeverría

Juan Pedro Echeverría

En enero de este año también firmó contrato con el tricolor por dos temporadas.

Luego, sumó minutos en los otros amistosos del año: ante Campana de Libertad, con Rafa García como DT, y en los últimos ante Paysandú FC y Plaza Colonia, ya con Pablo Peirano.

Nacional ante Campana: sin ordenar: Ignacio Suárez; Oscar González, Nicolás Ramos, Francisco Montero, y Juan Pedro Echeverría; Jairo Amaro, Mauricio Milano y Agustín Dos Santos, Bruno Arady, Nahuel "Magia" López y Exequiel Mereles.
Nacional ante Campana. El XI: Ignacio Suárez; Oscar González, Nicolás Ramos, Francisco Montero, y Juan Pedro Echeverría; Jairo Amaro, Mauricio Milano y Agustín Dos Santos, Bruno Arady, Nahuel

Nacional ante Campana. El XI: Ignacio Suárez; Oscar González, Nicolás Ramos, Francisco Montero, y Juan Pedro Echeverría; Jairo Amaro, Mauricio Milano y Agustín Dos Santos, Bruno Arady, Nahuel "Magia" López y Exequiel Mereles

Echeverría fue el tercer lateral en el plantel principal tras Gabriel Báez y Diego Romero.

Ahora, este miércoles en Minas, tuvo su estreno oficial con sus primeros 84 minutos jugados.

Juan Pedro Echeverría
Juan Pedro Echeverría

Juan Pedro Echeverría

Y nuevamente figura como la tercera opción en la banda izquierda, donde Peirano suele usar al colombiano Juan Pablo Patiño, uno de los últimos fichajes, y a Romero.

El asistente de Peirano, Javier Tetes, quien habló con la prensa este miércoles en Minas en lugar del DT, destacó el debut de Echeverría y dijo que hizo un "muy buen partido". "Es lo que ha mostrado en Tercera y se va a ir haciendo con la competencia".

