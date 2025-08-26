Javier Tetes fue en lugar de Pablo Peirano a la conferencia de prensa tras el triunfo de Nacional en Copa AUF Uruguay: "Nos faltó un poco de efectividad"

Pablo Peirano sorprendió mandando a la conferencia de prensa a su asistente técnico Javier Tetes, tras el triunfo de Nacional ante Huracán por 2-1 en la primera ronda de la Copa AUF Uruguay.

"El balance es positivo, los jugadores que venían compitiendo menos jugaron, lo hicieron bien y ganamos", dijo Tetes en conferencia de prensa en Minas.

"Nos faltó un poco de efectividad, pero el rendimiento fue acorde a lo que venimos entrenando", agregó.

"Sirve para avanzar, para competir, es un torneo muy importante, da un cupo para la Copa Libertadores, para Nacional es importante para mostrar juveniles y para que jueguen los que no vienen jugando", indicó Tetes.

"Todos los jugadores aprovecharon los minutos que tuvieron, más allá de Ebere, en las otros posiciones se mostraron como otra opción para el fin de semana", dijo el asistente, consultado si había quedado satisfecho con el buen rendimiento de Christian Ebere que hizo un gol y dio una asistencia.

Sobre el debut del juvenil Juan Pedro Echeverría, lateral izquierdo, Tetes destacó que hizo un "muy buen partido". "Es lo que ha mostrado en Tercera y se va a ir haciendo con la competencia".

Sobre la salida de Yonathan Rodríguez a Racing declaró: "Perdemos un jugador que es el cambio natural para Christian (Oliva), pero debemos buscar otras características con los jugadores que tenemos".

"Lo único que faltó el otro día fue el gol, el rendimiento ha sido muy parejo, generamos chances para anotar, no nos generaron, controlamos el partido como queríamos y generamos muchas situaciones de gol", dijo Tetes en referencia al empate del sábado 0-0 con Boston River.