Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

Una determinación que se aplicará en plena competencia; La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

26 de agosto 2025 - 13:30hs
El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores

Luego de que Peñarol quedara eliminado a manos de Racing de Avellaneda de la Copa Libertadores de América el pasado martes, tras ir 1-1 durante 80 minutos y de que el árbitro Wilmar Roldán pitara un polémico penal para los de La Academia que comenzó a inclinar la balanza, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tomó la iniciativa de que a partir de ahora, en los cuartos de final, tanto de este torneo, como de la Copa Sudamericana, el árbitro principal anunciará en vivo las decisiones tomadas tras la revisión del VAR.

Esta medida, que se aplicará tanto para el público presente en los estadios como para quienes siguen las transmisiones por televisión, marca un avance en la búsqueda de mayor transparencia y confianza en el fútbol en la región.

La decisión de la Conmebol

La herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR), ya se había utilizado en la final de la Recopa 2024 en el Estadio Maracaná, donde su implementación resultó exitosa.

Ahora, la Conmebol extiende este procedimiento a los encuentros de cuartos de final en sus dos torneos de clubes más relevantes.

Sergi Oriol, el juvenil que firmó con Peñarol
PEÑAROL

Quién es Sergi Oriol, el jugador español que firmó contrato con Peñarol

Jeremía Recoba festeja con sus compañeros de Las Palmas la victoria de visitante contra Córdoba por la Segunda división española
ESPAÑA

Jeremía Recoba fue titular por primera vez, Las Palmas ganó de visitante en España, y de a poco, los medios hablan de su buen nivel

Esto permitirá que las decisiones arbitrales tras la revisión del VAR sean informadas en tiempo real, tanto a los asistentes en el estadio como a la audiencia televisiva.

El brindar esa información en vivo y en directo busca aportar claridad en las decisiones luego del análisis por alguna jugada que hubiese demandado el soporte de la tecnología.

Temas:

Peñarol Racing Conmebol Copa Sudamericana Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel, Nicolás Fonseca, José Luis Rodríguez, Agustín SantAnna y Tiago Palacios
URUGUAYOS

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que sonó para Nacional, y que deja el fútbol argentino para jugar en un histórico club de Europa

El saludo de Napoli a Uruguay por el Día de la Independencia, con Edinson Cavani, Marcelo Zalayeta, Walter Gargano y Mathías Olivera
FÚTBOL

Los espectaculares saludos con dibujos de distintos clubes europeos a Uruguay por los 200 años de su Independencia

Paolo Calione de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

¿A qué hora juega Huracán FC vs Nacional hoy por el debut tricolor en la Copa AUF Uruguay y dónde verlo?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos