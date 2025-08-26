La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores

Luego de que Peñarol quedara eliminado a manos de Racing de Avellaneda de la Copa Libertadores de América el pasado martes, tras ir 1-1 durante 80 minutos y de que el árbitro Wilmar Roldán pitara un polémico penal para los de La Academia que comenzó a inclinar la balanza, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tomó la iniciativa de que a partir de ahora, en los cuartos de final, tanto de este torneo, como de la Copa Sudamericana, el árbitro principal anunciará en vivo las decisiones tomadas tras la revisión del VAR.

Esta medida, que se aplicará tanto para el público presente en los estadios como para quienes siguen las transmisiones por televisión, marca un avance en la búsqueda de mayor transparencia y confianza en el fútbol en la región.

La decisión de la Conmebol La herramienta, denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR), ya se había utilizado en la final de la Recopa 2024 en el Estadio Maracaná, donde su implementación resultó exitosa.

Ahora, la Conmebol extiende este procedimiento a los encuentros de cuartos de final en sus dos torneos de clubes más relevantes.

Esto permitirá que las decisiones arbitrales tras la revisión del VAR sean informadas en tiempo real, tanto a los asistentes en el estadio como a la audiencia televisiva. El brindar esa información en vivo y en directo busca aportar claridad en las decisiones luego del análisis por alguna jugada que hubiese demandado el soporte de la tecnología.