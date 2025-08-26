Luego de que Peñarol quedara eliminado a manos de Racing de Avellaneda de la Copa Libertadores de América el pasado martes, tras ir 1-1 durante 80 minutos y de que el árbitro Wilmar Roldán pitara un polémico penal para los de La Academia que comenzó a inclinar la balanza, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), tomó la iniciativa de que a partir de ahora, en los cuartos de final, tanto de este torneo, como de la Copa Sudamericana, el árbitro principal anunciará en vivo las decisiones tomadas tras la revisión del VAR.
La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol
