El ex Nacional que es el jugador más joven en marcarle un gol a Peñarol en un clásico y que enfrentará a los tricolores por la Copa AUF Uruguay con Huracán

Fue, y sigue siendo, el jugador más joven en marcar un gol en un clásico, defendiendo a Nacional frente a Peñarol, y este martes volverá a enfrentarse a los tricolores , el club en el que se formó y debutó.

Se trata de Sergio Cortelezzi , el hoy delantero de Huracán FC que se medirá ante los albos este martes a las 20:30 por los 16vos de la Copa AUF Uruguay 2025 .

Para Cortelezzi será una nueva oportunidad de enfrentarse a Nacional, el club en el que hizo formativas y llegó a jugar cuatro partidos.

En uno de esos partidos, en el 21 de enero de 2011, marcó un gol ante Peñarol y se convirtió en el jugador más joven, con 16 años, en anotar un tanto en un clásico.

Aquel encuentro por la Copa Antel Bicentenario lo ganó Peñarol por 2-1, con un equipo tricolor que era dirigido por Juan Ramón Carrasco y que formó con Rodrigo Muñoz; Gonzalo Godoy, Sebastián Coates, Alexis Rolín, Cristian Núñez, Facundo Píriz, Matías Cabrera, Tabaré Viudez, Horacio Peralta, Santiago García y Martín Cauteruccio.

Luego, ingresaron Gabriel Marques, Robert Flores, y Cortelezzi, que puso el empate parcial 1-1 a los 60 minutos, pero los aurinegros lo ganaron con gol de Matías Mier a los 65’, tras la apertura de Juan Manuel Olivera a los 48’.

Cuatro partidos en Nacional y la salida a Europa

Cortelezzi, que asomaba como una de las grandes promesas de Nacional, jugó solo cuatro amistosos en los tricolores y se fue muy joven al fútbol europeo, a sus 18 años, tras una áspera negociación con el empresario Pablo Bentancur en el marco de la salida de Nicolás "Diente" López.

De los tricolores salió a Lecce de Italia, luego jugó casi 10 años en Suiza y su carrera europea la cerró en Rumania, desde donde regresó a Uruguay para jugar en Fénix el año pasado.

En este 2025 el delantero de 30 años arregló con Huracán FC y tras el sorteo de la Copa AUF Uruguay se medirá ante Nacional en Minas, luego de haberlo hecho el año pasado con Fénix, en el que los albos ganaron por 6-0 y disputó 45 minutos.