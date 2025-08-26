Dólar
El insólito precio de las entradas que puso Al-Hilal para ver a Darwin Núñez en la Saudi Pro League de Arabia Saudita

26 de agosto 2025 - 14:07hs
Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal

Darwin Núñez y sus compañeros de Al-Hilal ya trabajan con la mente en lo que será la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Primera división de Arabia Saudita en la que debutarán el próximo fin de semana. El equipo del uruguayo tiene muchas expectativas. La institución ya anunció la venta de entradas para los próximos cinco partidos y la más barata, tiene precios insólitos para lo que significa el país y el fútbol árabe, económicamente: 35 riyals, que son poco más de US$ 6.

Luego de realizar la pretemporada con su club en Alemania y Suiza, anotando goles en ambos países, el futbolista viajó a Inglaterra para unirse con su esposa, Lorena Mañas, sus dos hijos, y el tercero que es de su pareja con una anterior relación.

Se viene el debut en la Saudi Pro League

Mientras Darwin Núñez aguarda por el debut en la Saudi Pro League, este sábado jugó el último amistoso.

Golearon 4-0 a Al-Fayha a puertas cerradas y el delantero uruguayo volvió a convertir un gol, ganando por arriba de cabeza.

A su vez y como informó Referí, Darwin Núñez puede afrontar una complicación con Al-Hilal.

Es que el diario brasileño O Globo, informó este fin de semana una decisión del gobierno de Arabia Saudita.

"Arabia Saudita planea recortar el gasto en fútbol y poner a la venta el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo", comenzó informando.

Y continuó: "El gobierno saudí planea reducir el gasto en fútbol y poner a la venta los cuatro clubes más importantes del país: Al -Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli".

En Al-Hilal es el que juega el uruguayo Darwin Núñez.

Por otro lado, este martes, el club anunció los precios más baratos de las entradas para los próximos cinco partidos y los mismos, para el poder económico de Arabia Saudita, parece casi ridículo, ya que es de 35 riyals, lo que equivale a poco más de US$ 6.

