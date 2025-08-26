Dólar
La sesión de fotos de Darwin Núñez con sus compañeros de Al-Hilal y todas las poses cómicas del delantero uruguayo; mirá el video

El delantero se prepara para lo que será el inicio de la Saudi Pro League de Arabia Saudita; La sesión de fotos de Darwin Núñez con sus compañeros de Al-Hilal y todas las poses cómicas del delantero uruguayo; mirá el video

26 de agosto 2025 - 15:11hs
Con gran expectativa, Darwin Núñez y sus compañeros de su nuevo equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, ya trabajan con la mente en lo que será la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Primera división de ese país, en la que debutarán el próximo fin de semana.

Este mismo martes en la tarde uruguaya, Al-Hilal mostró lo que fue el detrás de escena de la sesión de fotos de todo el equipo.

Obviamente en ella, no solo aparece Darwin Núñez, sino que además, es la estrella con la que presentaron la misma en sus redes sociales.

El delantero uruguayo realizó varias tomas y entre ellas, varias poses cómicas, como por ejemplo, cuando hizo como que jugaba al golf.

Aquí se puede ver el video:

Embed - Behind the scenes at our media day

Darwin Núñez Al Hilal Arabia Saudita

