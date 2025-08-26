La sesión de fotos de Darwin Núñez con sus compañeros de Al-Hilal y todas las poses cómicas del delantero uruguayo; mirá el video

La sesión de fotos de Darwin Núñez con sus compañeros de Al-Hilal

Con gran expectativa, Darwin Núñez y sus compañeros de su nuevo equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, ya trabajan con la mente en lo que será la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Primera división de ese país, en la que debutarán el próximo fin de semana.

Como informó este martes Referí, la institución árabe puso en venta las entradas para los primeros cinco partidos a un precio bastante insólito.

La sesión de fotos de Darwin Núñez con Al-Hilal Este mismo martes en la tarde uruguaya, Al-Hilal mostró lo que fue el detrás de escena de la sesión de fotos de todo el equipo.

Obviamente en ella, no solo aparece Darwin Núñez, sino que además, es la estrella con la que presentaron la misma en sus redes sociales.

El delantero uruguayo realizó varias tomas y entre ellas, varias poses cómicas, como por ejemplo, cuando hizo como que jugaba al golf. Aquí se puede ver el video: Embed - Behind the scenes at our media day