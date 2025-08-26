Con gran expectativa, Darwin Núñez y sus compañeros de su nuevo equipo, Al-Hilal de Arabia Saudita, ya trabajan con la mente en lo que será la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Primera división de ese país, en la que debutarán el próximo fin de semana.
La sesión de fotos de Darwin Núñez con sus compañeros de Al-Hilal y todas las poses cómicas del delantero uruguayo; mirá el video
El delantero se prepara para lo que será el inicio de la Saudi Pro League de Arabia Saudita; La sesión de fotos de Darwin Núñez con sus compañeros de Al-Hilal y todas las poses cómicas del delantero uruguayo; mirá el video