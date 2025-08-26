Carlos Negro se reunirá con el jefe de Policía de Río Negro por concurrir a actividad política del FA

Foto: Inés Guimaraens

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó este miércoles a una reunión al jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, luego de la polémica a raíz de que el jerarca participó de una reunión política del Frente Amplio.

De acuerdo con lo que supo El Observador en base a fuentes, el ministro prevé tomar una decisión luego de mantener una charla con Solé. La determinación de Negro puede ser ratificar al jerarca en su cargo o pedirle que dimita.

El encuentro se dará en medio de los pedidos del Partido Nacional para que Solé renuncie, acusando de que cometió una falta ética y que está contemplada por la Constitución.

Desde la cartera, por su parte, respondieron que Solé está retirado hace varios años y por ende no tiene ningún impedimento legal de participar en actos o reuniones políticas.

Este martes, mientras el diputado blanco Pablo Abdala brindaba una entrevista radial, Solé envió un mensaje. “Espero que le pregunten a Abdala sobre este tema, que es contundente, me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma pero parece que falté a la ética. Si es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garage de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11, los que se robaron la mitad de Artigas y los que metieron 30 ediles en Salto Grande”.