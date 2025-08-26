Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / MINISTERIO DEL INTERIOR

Carlos Negro se reunirá con el jefe de Policía de Río Negro por concurrir a actividad política del FA

El encuentro, que se concretará este miércoles, se llevará adelante en medio de los pedidos que ha hecho la oposición para que Sergio Solé presente su renuncia

26 de agosto 2025 - 16:22hs
20250728 Carlos Negro. Interior presenta Encuentros por Seguridad.
Foto: Inés Guimaraens

El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó este miércoles a una reunión al jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, luego de la polémica a raíz de que el jerarca participó de una reunión política del Frente Amplio.

De acuerdo con lo que supo El Observador en base a fuentes, el ministro prevé tomar una decisión luego de mantener una charla con Solé. La determinación de Negro puede ser ratificar al jerarca en su cargo o pedirle que dimita.

El encuentro se dará en medio de los pedidos del Partido Nacional para que Solé renuncie, acusando de que cometió una falta ética y que está contemplada por la Constitución.

Más noticias
Archivo: Álvaro Delgado
PARTIDO NACIONAL

"Una violación de las normas": Delgado reiteró que blancos convocarán a Negro al Parlamento sino remueve jefe de Policía de Río Negro

Sindicato policial señala falencias graves en protocolos de salud mental
MINISTERIO DEL INTERIOR

Tras suicidio de una policía junto a su bebé, sindicato señaló "graves falencias" en protocolos de salud mental y el ministro anunció reuniones "urgentes"

Desde la cartera, por su parte, respondieron que Solé está retirado hace varios años y por ende no tiene ningún impedimento legal de participar en actos o reuniones políticas.

Este martes, mientras el diputado blanco Pablo Abdala brindaba una entrevista radial, Solé envió un mensaje. “Espero que le pregunten a Abdala sobre este tema, que es contundente, me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma pero parece que falté a la ética. Si es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento, entraron por el garage de la Torre Ejecutiva, los que rompieron documentos en el piso 11, los que se robaron la mitad de Artigas y los que metieron 30 ediles en Salto Grande”.

Temas:

Carlos Negro Río Negro policía

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo espera que el veranillo dure tres días
CLIMA

Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro
MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los 20 masones colorados y la trastienda política
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos