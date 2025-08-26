Una adolescente se encuentra grave tras tirarse del techo del Hospital de Artigas; la menor estaba a cargo del INAU

Adolescente se encuentra grave tras tirarse del techo del Hospital de Artigas

Una adolescente trans de 16 años está grave tras tirarse del techo del Hospital de Artigas , confirmó El Observador con fuentes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el hecho ocurrió sobre la noche del lunes .

La menor, que está internada dentro de un hogar del INAU en el departamento, escapó de una salida didáctica y se dirigió rumbo al centro médico .

Luego, ingresó al lugar y subió una escalera que lleva a un tanque de agua en el techo del edificio. Una vez allí y a una altura de 15 metros, la adolescente se tiró y resultó gravemente herida .

Personal médico del Hospital de Artigas la asistió y fue rápidamente intervenida quirúrgicamente. Por el momento, permanece internada en estado grave en CTI.

Según el consignado medio, la menor estuvo internada antes en el médico por problemas de salud mental. En 2021 fue testigo del femicidio de su madre.