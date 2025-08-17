Denuncian a un policía que embistió a un adolescente que cruzaba la calle en Jardines del Hipódromo: lo "arrojó" más de 10 metros y está en CTI

Denunciaron a un policía por embestir a un adolescente de 13 años que intentaba cruzar una calle del barrio Jardines del Hipódromo , en un accidente ocurrido el pasado jueves que terminó con el menor en CTI.

Según informó a El Observador el abogado de la familia del joven, Rafael Silva , en la tarde del jueves 14 de agosto la víctima estaba cruzando la calle Hungría , cerca de la esquina con la avenida Belloni , cuando fue embestido por una camioneta policial.

La denuncia penal contra el oficial detalla que el impacto del patrullero "lo arrojó aproximadamente entre 10 y 12 metros" . La familia denuncia que el vehículo iba a "alta velocidad" y sin la sirena policial encendida , como se puede ver en un video compartido a El Observador.

Distintos testigos de los hechos indicaron a las autoridades que el oficial no vio al adolescente cruzando porque estaba "mirando hacia abajo" a un celular.

Momento en el que la camioneta policial embiste al adolescente de 13 años en Jardines del Hipódromo

El joven se encuentra internado en el CTI del hospital Pereira Rossell, y la denuncia indica que está "debatiéndose entre la vida y la muerte".

Por todo esto, Silva pidió a Fiscalía que el policía sea investigado por un delito de lesiones. El abogado solicitó que la víctima del accidente sea analizada por un perito del Instituto Técnico Forense y que el celular del oficial sea incautado para "determinar si al momento del impacto o previo a este estaba siendo manipulado".