Denuncian a un policía que embistió a un adolescente que cruzaba la calle en Jardines del Hipódromo: lo "arrojó" más de 10 metros y está en CTI

Denunciaron a un policía por embestir a un adolescente de 13 años que intentaba cruzar una calle del barrio Jardines del Hipódromo, en un accidente ocurrido el pasado jueves que terminó con el menor en CTI.
Según informó a El Observador el abogado de la familia del joven, Rafael Silva, en la tarde del jueves 14 de agosto la víctima estaba cruzando la calle Hungría, cerca de la esquina con la avenida Belloni, cuando fue embestido por una camioneta policial.
La denuncia penal contra el oficial detalla que el impacto del patrullero "lo arrojó aproximadamente entre 10 y 12 metros". La familia denuncia que el vehículo iba a "alta velocidad" y sin la sirena policial encendida, como se puede ver en un video compartido a El Observador.
Momento en el que la camioneta policial embiste al adolescente de 13 años en Jardines del Hipódromo
Video: cedido a El Observador
Distintos testigos de los hechos indicaron a las autoridades que el oficial no vio al adolescente cruzando porque estaba "mirando hacia abajo" a un celular.
El joven se encuentra internado en el CTI del hospital Pereira Rossell, y la denuncia indica que está "debatiéndose entre la vida y la muerte".
Por todo esto, Silva pidió a Fiscalía que el policía sea investigado por un delito de lesiones. El abogado solicitó que la víctima del accidente sea analizada por un perito del Instituto Técnico Forense y que el celular del oficial sea incautado para "determinar si al momento del impacto o previo a este estaba siendo manipulado".