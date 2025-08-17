Dólar
/ Nacional / SE INVESTIGA

Un hombre fue secuestrado y sufrió la amputación de dos dedos: no realizará denuncia "por temor a represalias"

La víctima relató que se encontraba en su domicilio en Laguna del Sauce (Maldonado) cuando fue llevado a la fuerza por un hombre

17 de agosto 2025 - 11:57hs
Un hombre fue encontrado con lesiones graves en Montevideo

Un hombre fue encontrado con lesiones graves en Montevideo

Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 42 años fue encontrado por la Policía de Montevideo en Ruta 84, esquina Camino Los Castaños, con lesiones graves, ensangrentado y con dos dedos amputados. Según declaraciones de la víctima, fue secuestrada en Maldonado, privada de su libertad y posteriormente libertada en Montevideo, confirmaron fuentes de la Jefatura de la capital a El Observador.

De acuerdo al parte oficial al que tuvo acceso El Observador, la víctima fue encontrada por un equipo de PADO a las 21:48 horas de este sábado en Ruta 84 esquina Camino Los Castaños.

La víctima relató que se encontraba en su domicilio en Laguna del Sauce (Maldonado) cuando, en horas de la noche del viernes, arribó un vehículo al lugar.

De este bajó un hombre que se acercó a la casa y lo subió a la fuerza al automóvil para luego llevarlo a un predio donde lo tuvieron privado de libertad desde ese momento.

Tras permanecer encerrado, finalmente fue liberado en Montevideo y posteriormente encontrado por la Policía. Personal médico que lo trató le diagnosticó un politraumatismo grave con amputación del cuarto y quinto dedo de la mano izquierda.

Según informó Subrayado (Canal 10), los secuestradores le solicitaron al hombre droga de la que desconocía su existencia.

La víctima no realizará una denuncia penal "por temor a represalias", según pudo saber El Observador en base a fuentes oficiales.

