/ Nacional / FRENTE AMPLIO

Partido Socialista reiteró su condena al "genocidio" de Israel en Palestina y se refirió a propuesta de impuesto al 1% más rico en su último congreso

Para el sector del Frente Amplio "la discusión entorno a un posible gravamen al 1% más rico de la población" contribuye a "avanzar en justicia tributaria"

17 de agosto 2025 - 15:55hs
El Partido Socialista del Frente Amplio condenó el "genocidio" de Israel en Palestina y se refirió a la propuesta de un impuesto al 1% más rico de la población, en la declaración posterior a su último congreso realizado este fin de semana.

En el primer punto de su comunicado, el PS aseguró que la sociedad vive en "un momento crítico de la historia de la humanidad", en el que "las contradicciones del sistema a escala global se profundizan y se expresan de formas extremadamente dolorosas".

"El crecimiento constante de la desigualdad, la violencia sistemática, la guerra, el genocidio y el ecocidio, la reivindicación de la crueldad como paradigma de vida y convivencia, exigen a las socialistas y a los socialistas en todo el mundo mayor creatividad, mayor compromiso y cada vez más disposición a trabajar en unidad con otros en la búsqueda de alternativas civilizatorias de inspiración humanista", se lee en la declaración.

Tras ello, el sector frenteamplista valoró que Uruguay "se encuentra desarrollando una nueva experiencia de gobierno liderada por fuerzas progresistas, populares y de izquierda", de la que es parte. "Este proceso le abre una oportunidad al país y a sus clases nacionales, aquellas que pueden motorizar un proyecto de desarrollo con igualdad, libertad real para todas las personas y justicia social", remarcó.

En ese sentido, los socialistas marcaron que "la transformación social" a la que aspiran "requiere también de una acción decidida de nuestro gobierno apuntando a alterar las desigualdades estructurales que se han agudizado en el país en los últimos años", para lo que se necesitan "recursos", por lo que insisten en "avanzar en justicia tributaria" como indica el programa de gobierno del Frente.

Dentro de esa necesidad, el sector indicó que "la discusión entorno a un posible gravamen al 1% más rico de la población", en la que el Partido Socialista "ha sido una voz potente dentro del movimiento popular", ha "contribuido a abrir este debate". "La discusión es política y también técnica. Nosotros no nos apegamos a un instrumento en particular y valoraremos todos los avances, que a través de distintas herramientas, puedan permitir dar pasos hacia los objetivos planteados", añadieron.

Por otra parte, los socialistas reafirmaron su "más firme condena al genocidio del Estado de Israel sobre el pueblo palestino", en el marco de los "pronunciamientos partidarios" que han realizado en "múltiples oportunidades" sobre el conflicto en Medio Oriente.

