/ Nacional / INTERPELACIÓN A FRATTI

Senadores del Frente Amplio entienden como "ampliamente satisfactorias" respuestas de Fratti sobre compra de María Dolores

El campo de más de 4.000 hectáreas en Florida fue adquirido por Colonización por US$ 32.500.000, motivo por el que la oposición llevó adelante una interpelación al secretario de Estado

13 de agosto 2025 - 22:01hs
20250611 Daniel Caggani, Blanca Rodríguez. Cámara de Senado. Senadores del Frente Amplio, FA.
Foto: Inés Guimaraens

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) entiende como "ampliamente satisfactorias" las respuestas del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores a manos del Instituto Nacional de Colonización (INC).

El campo de más de 4.000 hectáreas en Florida está valuado en US$ 32.500.000 y la operación del oficialismo generó críticas en la oposición al punto de desembocar en la interpelación a Fratti este miércoles.

"Ha quedado claro que todo el proceso de la compra estuvo avalado por el apego a la Constitución y las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, velando por la legalidad, transparencia y buen uso de los fondos públicos", afirma un documento firmado por los senadores del FA, cámara en la que tiene la mayoría de legisladores.

Dentro de la declaración aluden que el sector lácteo "enfrenta desafíos estructurales y coyunturales de relevancia para continuar proyectándose" y que "María Dolores es una compra atinada".

La estancia "generará trabajo y radicación en el interior del país, sin olvidar que es también sinónimo de soberanía, recuperando 4.400 hectáreas que estaban en manos de capitales extranjeros y pasarán al patrimonio estatal", según los senadores del oficialismo.

Según los legisladores del FA, esto beneficiará "no solo a más de 239 familias que involucran el campo de recría, de forraje y las unidades tamberas que se prevén sino también el trabajo indirecto a 200 familias en actividades conexas de transporte y logística, entre otras".

La declaración concluye con que se está apostando por "trabajo genuino", "desarrollo territorial", "descentralización y justicia social".

