Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

Intendencia de Montevideo multará a la ticketera Acceso Ya con la suma de $640 mil por declarar tarde la venta de entradas del concierto de Lenny Kravitz . El show tuvo lugar en el Estadio Centenario el 1° de diciembre de 2024.

Una resolución de la comuna de este lunes señala que se le aplica una multa de 350 unidades reajustables (que para el mes de agosto están en $1.829,02 cada una) porque "la declaración de venta de entradas fue posterior a los 10 días hábiles siguientes a la realización del espectáculo".

Esto incumple con la normativa vigente , explica la resolución, por lo que corresponde aplicar el artículo 21 del Decreto No. 38.513 de octubre de 2023.

"De acuerdo a la liquidación realizada corresponde aplicar una multa de UR 350 a la ticketera Tecnoking S.A. (Acceso ya)", dice el texto.

La ticketera presentó sus descargos "no siendo de recibo" para la Intendencia de Montevideo.

En la resolución, la intendencia le pide la aprobación a la Junta Departamental. Necesitará los votos de dos tercios del legislativo departamental al superar las 210 unidades reajustables, como establece la Ley Orgánica Municipal. Usualmente, la junta le da la autorización.