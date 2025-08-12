Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / Cultura y Espectáculos / CONCIERTO

Intendencia de Montevideo multará por $640 mil a la ticketera del concierto de Lenny Kravitz por declarar tarde la venta de entradas

La comuna necesitará la aprobación de dos tercios de la Junta Departamental por el monto de la multa

12 de agosto 2025 - 13:13hs
Lenny Kravitz en su show en Montevideo

Lenny Kravitz en su show en Montevideo

María Noel Robaina

Intendencia de Montevideo multará a la ticketera Acceso Ya con la suma de $640 mil por declarar tarde la venta de entradas del concierto de Lenny Kravitz. El show tuvo lugar en el Estadio Centenario el 1° de diciembre de 2024.

Una resolución de la comuna de este lunes señala que se le aplica una multa de 350 unidades reajustables (que para el mes de agosto están en $1.829,02 cada una) porque "la declaración de venta de entradas fue posterior a los 10 días hábiles siguientes a la realización del espectáculo".

Esto incumple con la normativa vigente, explica la resolución, por lo que corresponde aplicar el artículo 21 del Decreto No. 38.513 de octubre de 2023.

Más noticias
interpelacion a ortuno estaba prevista para este jueves pero fue postergada tras diferencias entre blancos y colorados
PARLAMENTO

Interpelación a Ortuño estaba prevista para este jueves pero fue postergada tras diferencias entre blancos y colorados

Beatriz Gelós en las barras del Parlamento
EUTANASIA

Beatriz, enferma de ELA, una de las personas que asiste a la votación por la ley de eutanasia: "Les pido que no se olviden de nosotros"

"De acuerdo a la liquidación realizada corresponde aplicar una multa de UR 350 a la ticketera Tecnoking S.A. (Acceso ya)", dice el texto.

La ticketera presentó sus descargos "no siendo de recibo" para la Intendencia de Montevideo.

En la resolución, la intendencia le pide la aprobación a la Junta Departamental. Necesitará los votos de dos tercios del legislativo departamental al superar las 210 unidades reajustables, como establece la Ley Orgánica Municipal. Usualmente, la junta le da la autorización.

Temas:

Lenny Kravitz Intendencia de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo
CANELONES

Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Hinchas del Nacional
CLÁSICO

Video muestra arribo de hinchas de Nacional a casa en Toledo con un arma; defensa del policía apunta a "legítima defensa"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos