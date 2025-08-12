Dólar
/ Nacional / PARLAMENTO

Interpelación a Ortuño estaba prevista para este jueves pero fue postergada tras diferencias entre blancos y colorados

Los blancos pidieron más tiempo para prepararse y además para separarla de la interpelación a Fratti

12 de agosto 2025 - 15:37hs
20250422 Edgardo Ortuño
Foto: Inés Guimaraens

La bancada del Frente Amplio en Diputados había acordado con los colorados que la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se celebraría este jueves. Sería un día después de que el Senado interpele al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la Estancia María Dolores acordada por el Instituto Nacional de Colonización.

El miembro interpelante en el caso de Ortuño será el diputado colorado Walter Cervini, cuyo partido ya había aceptado la propuesta del oficialismo de celebrar la instancia parlamentaria este jueves.

Sin embargo, el coordinador del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, manifestó su posición contraria y pidió más tiempo de preparación para celebrar la interpelación.

Fuentes del Partido Nacional dijeron a El Observador que, además, la interpelación a Ortuño quedaba se iba a solapar con las repercusiones que deje la interpelación del miércoles cuando Sebastián Da Silva interpelará a Fratti.

La interpelación a Ortuño se convocó por el anuncio del gobierno de dejar por el camino el proyecto Arazatí y construir otra planta en Aguas Corrientes sumado a otras obras en el arroyo Solís Chico y el proyecto Casupá.

Luego de que Ortuño compareció ante la Comisión de Ambiente, el diputado Cervini aseguró que las explicaciones fueron “insuficientes” por lo que se había resuelto llevar adelante la interpelación.

