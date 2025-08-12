Guerra arancelaria: qué dicen las cifras de la economía en EEUU, China y la Zona Euro

El mundo parece conducirse hacia un nuevo orden, sacudido por la guerra arancelaria iniciada en enero por EEUU con conflictos geopolíticos por doquier.

En ese contexto, el último monitor publicado por el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, analizó la coyuntura económica de las tres principales economías del mundo como China, EEUU y la Zona Euro.

Los datos disponibles muestran que en el último año, entre los segundos trimestres de 2024 y 2025, China creció 5,2%, EEUU 2%, y Europa 1,4%.

ENERGÍA ELÉCTRICA Salto Grande, "un pozo de petróleo" con el que Uruguay se ahorra US$ 400 millones al año

Además el análisis abordó el desempeño de los índices PMI (Purchasing Managers´ Index) que se elaboran a partir de encuestas a ejecutivos de empresas y que son representativos de la salud y la tendencia de la economía, en los sectores manufactureros y de servicios. El eje de los 50 puntos separa los datos positivos, por encima, de los negativos, por debajo.

En EEUU los datos de PMI de julio muestran a los servicios creciendo y en terreno positivo (55,7) y a las manufacturas bajando y apenas por debajo del límite de la neutralidad (49,8).

Para el caso de China, también en este caso hay un mejor desempeño del PMI de los servicios (52,6) que del manufacturero (49,5), según datos a julio.

Y en la Zona Euro, a pesar del pobre desempeño económico, los indicadores PMI han mejorado en los meses recientes. El de los servicios, a julio, se ubicaba en 51, mientras que el de las manufacturas ha venido repechando en lo que va del año desde, el 45,1 de diciembre al 49,8 del mes pasado, dice el trabajo.

Sin título Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica.

Inflación y empleo

En EEUU la tasa de desempleo se ha estabilizado ligeramente por arriba del 4% (4,2% en julio) pero la tasa U6, que es más comprehensiva de los problemas laborales, viene creciendo en el año y llegó en julio a 7,9%.

La inflación se muestra reacia a bajar hasta la meta de 2%, con la medición subyacente del IPC en 3,1% a julio, y con la buena noticia de la caída al 2,4%, en junio, de la inflación subyacente en los precios de los gastos de consumo personal (PCE, por su sigla en inglés). Mientras tanto, la inflación implícita en las tasas de interés (nominales y reales) apunta al 2,4% en los primeros cinco años y a 2,3% en los cinco siguientes.

En este contexto, de resultados aceptables en materia de actividad económica y en el mercado de trabajo y con la inflación por encima de la meta, la Reserva Federal se ha venido resistiendo a bajar la tasa de referencia de la política monetaria, ubicada en 4,25%-4,5% desde diciembre pasado, explica el informe.

Por otra parte, en China la tasa de desempleo se ubica en 5%. Mientras tanto, la inflación es nula y la tasa de interés se mantiene estable en 3% (la Loan Prime Rate a un año de plazo, de referencia para los créditos a familias y empresas)

Finalmente en la Zona Euro, la tasa de desempleo se ubica en 6,2%. En tanto, la inflación parece controlada, en el 2%, y la tasa de política monetaria fue reducida cuatro veces en el primer semestre, desde el 3,15% en diciembre, al 2,15% fijado en julio.