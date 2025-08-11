Un video muestra el momento exacto en el que el policía disparó y mató a dos hinchas de Nacional en Toledo

La Policía analiza nuevas imágenes en las que se ve el momento exacto en que un efectivo policial que vive en Toledo (Canelones) disparó y mató a dos hinchas de Nacional, que llegaron a su casa con la presunta intención de robar una bandera de Peñarol que había en el frente de la vivienda.

En la secuencia, que publicó en primera instancia el periodista Ignacio Álvarez y accedió El Observador, se puede ver cómo el efectivo estaba junto a otros parciales mirasoles, tras el clásico en el que Peñarol ganó por tres goles a Nacional. En determinado momento, notan que alguien desciende de una de las motos y el efectivo ingresa a la vivienda para buscar su arma de reglamento.

Al salir comienza a disparar a los hinchas de Nacional. Eran seis personas que habían llegado en dos motos y con los rostros tapados. Uno de los fallecidos murió mientras tiraba de uno de los vehículos, mientras que el otro estaba corriendo.

En las nuevas imágenes del hecho se puede apreciar cómo el efectivo disparó varias veces.

Embed El fiscal Luis Álvez dejó en libertad al policía, quien se encuentra a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. En tanto, este lunes detuvieron a tres personas vinculadas al hecho y uno de ellos ya fue condenado a través de un proceso abreviado. En la sentencia, se lo acusa de un delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa y fue enviado a prisión por 22 meses.