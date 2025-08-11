Dólar
/ Nacional / MEF

"Estarían en condiciones de aumentar el descuento", dijo Nicolás Olivera tras reunión con Oddone por modificaciones en el Imesi para combustibles

El sanducero estuvo junto a los otros intendentes del litoral del país, tras modificaciones que implican una rebaja en el beneficio

11 de agosto 2025 - 20:17hs
Nicolás Olivera
Foto: Leonardo Carreño

El intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, mantuvo este lunes una reunión con el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Además, en el encuentro estuvo el jefe comunal de Río Negro, Guillermo Levratto, y Carlos Albisu de Salto.

El encuentro estuvo marcado por la decisión de Economía de rebajar el beneficio del Imesi (Impuesto Específico Interno) para la compra de nafta en la frontera, que fue comunicada la semana pasada. La modificación implica que en los departamentos del litoral, el descuento pase de 40% a 32%.

Desde el gobierno les mencionaron a los intendentes que el decreto que establece la reducción del Imesi para los combustibles en la frontera puede ser revisado para modificarlo e incluir una suerte de “banda flotación” para “no estar subiendo y bajando a cada rato”.

Sobre la determinación de rebajar el beneficio, el intendente de Paysandú aseguró que la semana que viene las autoridades "estarían en condiciones de subir el descuento”. “Ellos estiman que pueden llegar al 36%”, aseguró Olivera en diálogo con El Observador.

Por otro lado, Olviera destacó la predisposición de Oddone para reunirse. “Lo primero que tengo que decir es que lo llamé un día y el mismo día me dijo ‘vénganse el lunes’. O sea, eso creo que está bueno, la apertura a dialogar y conversar está buena”, sostuvo.

El intendente sanducero consideró que “pasó mucho tiempo con una diferencia enorme”, en referencia a la diferencia de precios entre Argentina y Uruguay. “Eso nos perforó la economía. Los índices de desempleo en Río Negro y Paysandú están embromados”, agregó Olivera.

Temas:

Nicolás Olivera Oddone Imesi combustibles

