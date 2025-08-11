"No dudó": Beatriz Argimón habló sobre la charla que tuvo con Lacalle Pou tras designación como embajadora

Inés Guimaraens

La ex vicepresidenta de la República en el período pasado, Beatriz Argimón, se refirió a su designación como embajadora de Uruguay en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Luego de que se conociera su designación por parte del actual gobierno dirigido por Yamandú Orsi, Argimón mantuvo una charla con el expresidente Luis Lacalle Pou. Allí, según contó en el streaming Políticamente Incorrectas, le hizo saber que entiende que ella va a representar al país y lo va a hacer de manera favorable.

“Así como yo quiero lo mejor para Luis, porque lo quiero personalmente, él conmigo lo mismo. Él siente que yo voy a representar al país y lo voy a hacer bien. Eso fue lo que me dijo, y yo lo siento como una suerte de culminación de un ciclo en lo que es un cargo de relevancia que un presidente, que no es de mi partido, entiende que puedo representar bien a mi país”, añadió Argimón.

A su vez, indicó que Lacalle Pou “no dudó” en estar de acuerdo con la decisión del gobierno y Argimón consideró que “eso habla de Uruguay”.

Embed El tema generó polémica en su momento, que también fue impulsada por la designación de la colorada Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal.