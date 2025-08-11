Dólar
Brand Studio para DUCSA

Desde Lubricantes ANCAP celebramos los 80 años de Ayax, un socio estratégico con historia y visión de futuro

11 de agosto 2025 - 21:00hs
ducsa no usar

Este 2024, Ayax celebra 80 años de trayectoria en el mercado uruguayo, consolidándose como un referente del sector automotriz por su solidez, capacidad de adaptación y compromiso con la calidad. Desde Lubricantes ANCAP queremos destacar y reconocer este hito, no solo por lo que representa para la industria, sino también por el valor de contar con un aliado como Ayax en nuestro camino.

Representando a marcas de alcance global como Toyota y Suzuki, Ayax ha sido protagonista en la evolución del parque automotor uruguayo, acercando estándares internacionales de tecnología, eficiencia y seguridad a miles de personas. Nuestra alianza nos permite acompañar esa propuesta con productos de alto rendimiento, desarrollados especialmente para responder a las exigencias de los motores de clase mundial.

Saludamos a Curcio Capital por su trayectoria. Estos 80 años no son solo una cifra: son una historia construida con visión, compromiso y liderazgo. Desde Lubricantes ANCAP los acompañamos con orgullo, convencidos de que los próximos capítulos serán aún más inspiradores. Porque cuando compartimos valores y propósito, el camino no se termina: se proyecta. Y lo seguimos recorriendo, juntos.

Temas:

Ducsa

