Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / PRECIOS DEL CONSUMIDOR

Inflación en Uruguay sube a 3,16% interanual en abril y regresa a rango de tolerancia del BCU

En abril los precios subieron impulsados por aumentos en tarifas de combustibles como consecuencia de la guerra en Medio Oriente

5 de mayo de 2026 16:05 hs
image

La cifra mensual se ubicó levemente por debajo de lo esperado por los analistas que participan en la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la habían proyectado en 0,61%.

Con este dato, la inflación interanual se situó en 3,16%, por encima del 2,94% registrado en marzo, y se mantiene por debajo de la meta de 4,5% anual fijada por las autoridades.

Más noticias

Empresarios perciben un empeoramiento del clima de negocios en Uruguay

Otra vez a la OIT: empresarios buscarán el reingreso de Uruguay a la "lista negra" del organismo

Además, el indicador volvió al rango de tolerancia de entre 3% y 6%, tras haber salido momentáneamente en marzo.

En cuanto a las expectativas, tanto los analistas como los mercados financieros prevén una inflación de 4,5% a 24 meses, en línea con la meta oficial. En tanto, las expectativas empresariales se mantienen en torno al 5%, todavía por encima del objetivo del Banco Central.

Embed

La inflación en abril

En abril, los precios aumentaron principalmente debido a subas en las categorías de ropa y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en transporte.

En el rubro ropa y calzado, los precios registraron un incremento de 1,88%. Esta variación responde, fundamentalmente, al inicio de la temporada otoño-invierno, con aumentos en prendas para hombres (1,46%), prendas para mujeres (5,97%) y calzado para mujeres (2,44%).

En transporte, los precios subieron 2,98%, impulsados por el incremento en el precio del gasoil (6,99%) y de la nafta (7,01%). Asimismo, se observaron aumentos en los pasajes de avión (17,94%).

Por su parte, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 0,66%, explicada principalmente por el aumento en el precio del supergás, en particular la recarga de garrafa (6,99%).

Las más leídas

"Va a ser el quinto más intenso desde 1950": meteorólogo anticipa inundaciones y evacuados en Uruguay por El Niño

Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrarlo

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y posterior formación de ciclón extratropical: los detalles

Ciclón extratropical en Uruguay: las recomendaciones del Sinae ante el aviso especial de Inumet

Temas

inflación

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos