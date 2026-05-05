Inflación en Uruguay sube a 3,16% interanual en abril y regresa a rango de tolerancia del BCU

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) aumentó 0,54% en abril, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra mensual se ubicó levemente por debajo de lo esperado por los analistas que participan en la encuesta de expectativas del Banco Central (BCU), que la habían proyectado en 0,61%.

Con este dato, la inflación interanual se situó en 3,16%, por encima del 2,94% registrado en marzo, y se mantiene por debajo de la meta de 4,5% anual fijada por las autoridades.

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Además, el indicador volvió al rango de tolerancia de entre 3% y 6%, tras haber salido momentáneamente en marzo.

En cuanto a las expectativas, tanto los analistas como los mercados financieros prevén una inflación de 4,5% a 24 meses, en línea con la meta oficial. En tanto, las expectativas empresariales se mantienen en torno al 5%, todavía por encima del objetivo del Banco Central.

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La inflación en abril

En abril, los precios aumentaron principalmente debido a subas en las categorías de ropa y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en transporte.

En el rubro ropa y calzado, los precios registraron un incremento de 1,88%. Esta variación responde, fundamentalmente, al inicio de la temporada otoño-invierno, con aumentos en prendas para hombres (1,46%), prendas para mujeres (5,97%) y calzado para mujeres (2,44%).

En transporte, los precios subieron 2,98%, impulsados por el incremento en el precio del gasoil (6,99%) y de la nafta (7,01%). Asimismo, se observaron aumentos en los pasajes de avión (17,94%).

Por su parte, el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 0,66%, explicada principalmente por el aumento en el precio del supergás, en particular la recarga de garrafa (6,99%).