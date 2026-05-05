El juvenil hijo de un mundialista con Uruguay, que se coronó campeón con Real Madrid en un torneo internacional

Real Madrid sub-17 se coronó campeón de la 18ª edición de la Puskas-Suzuki Cup, consolidando el éxito de su cantera y con un uruguayo en sus filas: Manuel Romero , hijo de Marcelo Romero, quien jugó el Mundial 2002 con Uruguay.

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El futbolista firmó contrato profesional con los merengues en octubre del año pasado y sigue creciendo en su juego.

El joven de 17 años, nacido el 6 de abril de 2009, jugó amistosos para la selección uruguaya sub 15, para la selección española y a fines de 2025 también lo hizo para la selección de Estados Unidos.

El juvenil, quien se desempeña como lateral izquierdo, nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando su padre estaba jugando en Rail Hawks, en los últimos años de su carrera.

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Últimamente defendió a la selección sub 17 de Estados Unidos y si en Uruguay lo quieren citar, todavía está a tiempo de poder defender a la celeste.

El festejo de Manu Romero con Real Madrid

Manu Romero se mostró muy feliz con el trofeo de la Copa Puskas ganado.

El prestigioso torneo juvenil, jugado en la Pancho Arena en Hungría, reúne a academias élite europeas y mundiales.

A su vez, Manu Romero colaboró con un gol para Real Madrid a lo largo del torneo.

En noviembre del año pasado, extendió su contrato con los merengues hasta 2028.