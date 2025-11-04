Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El hijo de un exjugador mundialista con la selección uruguaya que este martes extendió su contrato con Real Madrid hasta 2028

El futbolista se desempeña de lateral izquierdo y hace solo cinco meses que había firmado su primer vínculo profesional con los merengues

4 de noviembre 2025 - 18:04hs
Manu Romero, el hijo del Gato, juega en Real Madrid
Manu Romero, el hijo del Gato, juega en Real Madrid

Real Madrid enfrentó este martes a Liverpool de visitante en Anfield Road por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions Legue con Federico Valverde como capitán y lateral derecho. Por su parte, en la capital española se conoció que el juvenil de 16 años, Manuel Romero, hijo de Marcelo Romero, quien jugó el Mundial 2002 con la selección uruguaya, extendió su contrato con los merengues hasta 2028.

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos
Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

En aquel momento, el futbolista escribió en su cuenta de Instagram: "Muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con el mejor Club del mundo. Muchas gracias por la confianza y acompañarme en este camino, y a mi familia por su apoyo y amor incondicional".

manu romero
Luis Chabat y Andrea Pastorello en el momento de la nueva firma de Manu Romero con Real Madrid y su extensión de contrato hasta 2028

Luis Chabat y Andrea Pastorello en el momento de la nueva firma de Manu Romero con Real Madrid y su extensión de contrato hasta 2028

Su rendimiento ha sido tan bueno en las inferiores de Real Madrid, que tan solo cinco meses después, el club ya le renovó el contrato hasta 2028.

En su nueva firma estuvieron el exfutbolista uruguayo Luis Chabat y Andrea Pastorello, quienes forman parte de la empresa que lo representa, junto al futbolista.

Temas:

Manuel Romero real madrid Liverpool Federico Valverde Champions League Marcelo Romero selección uruguaya

