El hijo de un exjugador mundialista con la selección uruguaya que este martes extendió su contrato con Real Madrid hasta 2028
El futbolista se desempeña de lateral izquierdo y hace solo cinco meses que había firmado su primer vínculo profesional con los merengues
4 de noviembre 2025 - 18:04hs
Manu Romero, el hijo del Gato, juega en Real Madrid
Real Madrid enfrentó este martes a Liverpool de visitante en Anfield Road por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions Legue con Federico Valverde como capitán y lateral derecho. Por su parte, en la capital española se conoció que el juvenil de 16 años, Manuel Romero, hijo de Marcelo Romero, quien jugó el Mundial 2002 con la selección uruguaya, extendió su contrato con los merengues hasta 2028.
En aquel momento, el futbolista escribió en su cuenta de Instagram: "Muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con el mejor Club del mundo. Muchas gracias por la confianza y acompañarme en este camino, y a mi familia por su apoyo y amor incondicional".
La renovación del contrato de Manu Romero con Real Madrid