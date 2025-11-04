El hijo de un exjugador mundialista con la selección uruguaya que este martes extendió su contrato con Real Madrid hasta 2028

Real Madrid enfrentó este martes a Liverpool de visitante en Anfield Road por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions Legue con Federico Valverde como capitán y lateral derecho. Por su parte, en la capital española se conoció que el juvenil de 16 años, Manuel Romero , hijo de Marcelo Romero, quien jugó el Mundial 2002 con la selección uruguaya, extendió su contrato con los merengues hasta 2028.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como informó Referí en mayo pasado, Manu Romero firmó su primer contrato profesional con Real Madrid.

En aquel momento, el futbolista escribió en su cuenta de Instagram: "Muy feliz por firmar mi primer contrato profesional con el mejor Club del mundo. Muchas gracias por la confianza y acompañarme en este camino, y a mi familia por su apoyo y amor incondicional".

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Marcelo Romero y su hijo Manuel con la selección de Estados Unidos

Manu Romero se desempeña como lateral izquierdo, nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando su padre estaba jugando en Rail Hawks, en los últimos años de su carrera.

PEÑAROL Leonardo Fernández y otros jugadores de Peñarol aprovecharon el día libre y pescaron todo en Punta del Este; mirá el video

ESPAÑA La alegría de Jeremía Recoba, quien fue dado de alta tras su operación de ligamentos cruzados, y fue con su mamá, Lorena Perrone, al primer día de fisioterapia

manu romero Luis Chabat y Andrea Pastorello en el momento de la nueva firma de Manu Romero con Real Madrid y su extensión de contrato hasta 2028

Su rendimiento ha sido tan bueno en las inferiores de Real Madrid, que tan solo cinco meses después, el club ya le renovó el contrato hasta 2028.

En su nueva firma estuvieron el exfutbolista uruguayo Luis Chabat y Andrea Pastorello, quienes forman parte de la empresa que lo representa, junto al futbolista.