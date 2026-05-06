Rampla Juniors: Foster Gillett se comprometió a pagar este miércoles y la AUF le dio al Picapiedra un día más para saldar sus deudas

En una historia que parece no terminar, Foster Gillett volvió a prometer una vez más que pagará la deuda de Rampla Juniors este miércoles, por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) aplazó el partido del Picapiedra con Mar de Fondo de la Primera Divisional C y le dio un día más para saldar su deuda.

Desde los ramplenses marcaron que Foster Gillett, dueño de la sociedad anónima deportiva (SAD) que gerencia al club, había prometido saldar las deudas de la institución antes del pasado fin de semana , en el que Rampla iba a debutar en la Divisional C (por primera vez en toda su historia) el pasado sábado a la hora 10 ante Mar de Fondo.

Para poder competir esta temporada, los picapiedras deben cancelar deudas con la Mutual que ascienden a US$ 350.000 . A eso se suman adeudos con proveedores que son aparte.

Sin embargo, Foster no llegó al plazo inicial del jueves 30 de abril, por lo que la AUF aplazó el partido de Rampla para este miércoles a las 15:00 y le dio hasta el martes 5 de mayo a las 23:59 para pagar lo que debe, ante una nueva promesa del inversor de saldar el monto antes de esa fecha.

Rampla Juniors postergó su debut en la Primera Divisional C porque el dinero de Foster Gillett sigue sin aparecer

Finaliza hoy el plazo para que Rampla Juniors pague lo que adeuda; mirá qué pasa si no consigue el dinero

Este martes, fecha límite para el pago, el dueño de la SAD de Rampla volvió a comunicarse y aseguró que había resuelto un problema que tenía en Uruguay y que, ahora sí, podía saldar la deuda, pero pidió un día más para realizar la transferencia.

Gastón Tealdi, presidente de la SAD de Rampla, explicó en una entrevista con Sport 890 que el inversor tenía una "inhibición" que pudo resolver este martes, por lo que confían en que el dinero llegue hoy.

La AUF hizo lugar al pedido de la sociedad anónima y aplazó el partido entre Rampla y Mar de Fondo para el jueves a las 15:00, con la esperanza de que Foster Gillett pague.

De no aparecer, Rampla Juniors no podrá participar en la Divisional C este año y el año que viene, en caso de pagar las deudas que tiene, deberá jugar nuevamente en la C.

Cooper también tendrá un día más para pagar

Cooper, que dos años atrás estuvo en la Segunda División Profesional, es el otro club de la Primera Divisional C que aún no pagó sus deudas.

El inversor del club es Maximiliano Rodríguez, quien desde marzo está en prisión preventiva como uno de los implicados en el caso de Conexión Ganadera. El empresario era dueño de Pasfer, tomadora de ganado de Conexión, y fue imputado por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica.

Esta situación complicó a Cooper, que no pudo saldar sus deudas ante la AUF. Este martes el equipo pidió otras 24 horas de plazo, al igual que Rampla, y la asociación aceptó el pedido.

Con esto, el partido del equipo de Carrasco contra Alto Perú que se iba a jugar el miércoles a las 20:00 en el Complejo Rentistas también se aplazó 24 horas.