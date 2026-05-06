Barcelona de Guayaquil venció a Boca Juniors por la Copa Libertadores con gol de un exjugador de Peñarol: mira el video

Barcelona de Guayaquil se hizo fuerte de local y venció 1-0 a Boca Juniors, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , con un gol del exjugador de Peñarol Héctor Daniel Villalba , en un encuentro que el primer tiempo fue condicionado claramente por el estado del campo de juego.

El encuentro contó con dos expulsados en el primer tiempo: Santiago Ascacibar fue el primero a la media hora de juego en el Xeneize por pegarle una patada en la cabeza a Milton Céliz que estaba tirado en el campo, y luego el propio Céliz vio la tarjeta roja en el cuadro local por pegarle un codazo a Leandro Paredes en una disputa de balón.

Con 10 contra 10 y el campo encharcado, Boca no logró imponer condiciones. El equipo de Claudio Ubeda generó algunas situaciones – Miguel Merentiel desperdició un mano a mano ante el arquero José Contreras– pero careció de profundidad y precisión.

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Barcelona, en cambio, supo aprovechar los espacios y las situaciones claras que tuvo en el complemento. A los 72 minutos, Jhonny Quiñónez desbordó por la derecha luego de agarrar a Boca de contraataque y expuesto en defensa, y asistió a Villalba, quien entró por el centro del área y definió con precisión junto al palo para el 1-0.

De esta manera, Barcelona de Ecuador ganó un partido clave para meterse en la pelea, mientras que Boca Juniors se complicó tras acumular su segunda derrota consecutiva.

Que necesitas Boca Juniors para soñar con la clasificación

Con seis puntos, Boca quedó igualado en la cima del Grupo D con Universidad Católica y Cruzeiro, que tienen un partido menos y se enfrentan este miércoles en Chile. Si Cruzeiro gana o empata esa noche, el Xeneize terminará la fecha en el segundo lugar de la zona por el nuevo criterio de desempate de Conmebol, ya que superaría a la Católica.

Además de el resultado de este encuentro, el panorama obliga al equipo dirigido por Claudio Úbeda a ganar sus dos encuentros restantes como local en La Bombonera: ante Cruzeiro el martes 19 de mayo y ante Universidad de Chile en la última fecha el 28 de mayo.

En resumidas cuentas, el resultado que mejor le sienta al Xeneize esta noche es un triunfo de los brasileños. En ese caso, solo con conseguir los tres puntos (sin importar la diferencia de gol) frente a los chilenos ya le bastará para picar boleto a los octavos de final, aunque lo haría en la segunda posición del Grupo D.