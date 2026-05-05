Fiscalía reactivó investigación sobre irregularidades en el Hospital Maciel que habían sido denunciadas por el directorio de ASSE en 2020

La fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Sandra Fleitas reactivó la indagatoria penal sobre irregularidades en el Hospital Maciel durante la gestión de Álvaro Villar, que habían sido detectadas en una auditoría y que fueron denunciadas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presidida por Leonardo Cirpriani a los pocos meses de asumir.

Fuentes del caso dijeron a El Observador que si bien en su momento la fiscal Silvia Porteiro había interrogado a varias personas, por independencia técnica Fleitas y su equipo volvieron a citar a la mayoría de ellos para ampliar aspectos que consideran importantes. Luego evalurán si citan a otros de los mencionados en la auditoría.

Las fuentes dijeron que aún no se definió si será citado Villar, actual director del Hospital de Clínicas, y que eso dependerá de lo que surja de los interrogatorios que se realicen.

Investigación de ASSE: ambulancias a disposición del Mides no se controlaban y pagaron US$ 800 mil por una que hizo "un traslado cada dos días"

La denuncia penal presentada por el directorio de ASSE de la pasada administración, apuntaba a una presunta conjunción de interés público y privado que surgía de las conclusiones preliminares de una auditoría que encontró diversas irregularidades en las obras de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel (2015-2019).

El avance de esta causa coincide con la decisión del actual directorio de la ASSE de denunciar penalmente al anterior presidente Cipriani, así como a los cuatro integrantes del directorio (Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra) y al exgerente general, Eduardo Henderson, luego que una investigación administrativa constatara irregularidades en la gestión del SAME-105 entre 2022 y 2024.

La decisión fue tomada por unanimidad en la sesión del pasado 24 de abril y responde a irregularidades en la contratación de la empresa de traslados de ambulancias ITHG, convenios con el Casmu y el Círculo Católico para el ingreso de pacientes a CTI y cuidados moderados, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.

Fiscal Sandra Fleitas fiscal sandra fleitas Foto: Inés Guimaraens

Las irregularidades que mencionó la auditoría entre 2015-2019

La auditoría que relevó la gestión del Hospital Maciel y que la fiscal Fleitas reimpulsó detectó que hubo ausencia de controles en los procedimientos de compra y gasto; ausencia de oposición de intereses, falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos por falta de procedimientos competitivos; omisión de solicitud de presupuestos; debilidad en la información sobre costos totales de obra; obras sin el control de la división Arquitectura de ASSE; exceso de costos respecto a lo planificado; irregularidades en los pagos y facturación de fondos recibidos de la Comisión de Apoyo Local del Hospital; fondos de Lotería no rendidos e irregularidades en la contratación de profesionales.

La investigación mencionó que los fondos fueron destinados a obras “de forma negligente, utilizando como medio y excusa la figura jurídica de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel, la que según éstos se regulaba por el derecho privado, y los habilitaba a actuar al margen de la ley sin los controles debidos”.

Se mencionaba, por ejemplo, la irregularidad de la contratación de los hermanos Líber y Emiliano Martínez como arquitectos privados “con remuneración aparte” cuando eran funcionarios públicos para hacer “tareas técnicas propias” (direcciones de obra) que “estarían comprendidas en las inherentes a sus cargos presupuestales”.

También señalaba la responsabilidad de Villar porque como ordenador de gastos dispuso que el contador Edgar Cura –que era su adjunto a la dirección– “gestionara la organización y ejecución de todas las obras” pero también porque “personalmente ordenó transferencias de fondos públicos" a la comisión.

Además, se detectó que la contabilidad del hospital era dirigida por el estudio particular de Cura, que llevaba adelante los procesos de compras ya que tenía firma habilitante para la emisión de cheques por la Comisión de Inversiones y se detectaron numerosas compras directas.

La auditoria mencionaba también a Gastón Carámbula por haber firmado “rendiciones de cuenta con alcance de revisión limitada transgrediendo los principios básicos de la oposición de intereses que deben primar en la función pública, agravado por ostentar el cargo de gerente en la Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales Especiales de ASSE”.

Sumarios y el anuncio de una demanda civil

En 2023, después de que habían pasado tres años de presentada la denuncia sin novedades en Fiscalía, ASSE anunció que iniciaría sumario al contador Cura, al administrador Pablo Vera, a Carámbula, y a los hermanos Martínez, quienes fueron individualizados como “responsables de falta administrativa”, según informó El Observador en ese momento.

A tres de ellos se les dispuso el sumario con suspensión preventiva y retención de la mitad de los haberes, salvo a Cura y a Carámbula que en ese entonces ya habían pasado en comisión al Clínicas.

Aunque la investigación administrativa sugería iniciar sumario a Villar, el directorio decidió no iniciarlo. Como informó El Observador en ese momento, se consideró que la eventual responsabilidad de Villar en las irregularidades podría surgir luego de que se hicieran los sumarios a los cinco integrantes.

Además, en ASSE había dudas sobre si era posible imputarle la falta administrativa debido a que renunció al Maciel en abril de 2020 antes de que la auditoría concluyera. Aún así mantuvo su cargo presupuestado en ASSE como cirujano de ese hospital hasta el 19 de mayo de ese año, cuando renunció y quedó al frente del Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina.

Recientemente ASSE archivó dos sumarios administrativos en contra del contador Cura, y este anunció que demandará por vía civil al directorio de ASSE “por la relación contractual y el manejo arbitrario del sumario, así como las filtraciones a la prensa y el daño” que se le causó, informó el semanario Búsqueda el jueves pasado.

Cura había denunciado penalmente en 2024 a los directores políticos de ASSE, que en ese momento eran el presidente Marcelo Sosa, el vicepresidente Néstor Graña y el vocal Julio Micak, por “revelación de secretos por parte de funcionarios públicos”. Dijo al semanario que no siguió la denuncia y desconoce si avanzó.