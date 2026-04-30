"No se puede judicializar la política permanentemente": diputado blanco ratificó pedido para instalar una comisión investigadora sobre ASSE

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto , ratificó su pedido de instalar una comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) desde 2015 hasta la fecha.

Al finalizar la instancia en la Cámara de Representantes, que tuvo lugar a las 10:00 de este jueves, el legislador habló con los medios y subrayó que el objetivo principal con la investigadora es realizar control de la gestión del prestador sin distinción de banderas políticas .

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"No se puede judicializar la política permanentemente. Los legisladores tenemos la obligación de investigar. Como no tenemos nada para ocultar, lo primero en lo que queremos indagar es con respecto a toda la gestión Cipriani que emerge de esta auditoría que el actual directorio de ASSE hizo", dijo.

"¿Qué queremos agregar? Tres temas de la gestión 2015-2020. Uno es la gestión del doctor Briozzo, que hoy está comprometido judicialmente, la gestión del doctor (Álvaro) Villar frente al Hospital Maciel y la sociedad Plemuu. Todo esto quedó por fuera de la investigadora del 2015-2020", agregó.

De acuerdo con Casaretto no buscan "investigar nuevamente" lo que ya se exploró, sino únicamente "comprar lo que hoy se cuestiona" con lo que se hacía de 2015 a 2020.

"¿Cuál era el vínculo con el Círculo Católico y con el Casmu? Bueno, ¿cuál era el vínculo en el 2015 al 2020? ¿Cómo eran las contrataciones directas, las observaciones del Tribunal de Cuentas? Bueno, ¿cómo era con Cipriani y cómo eran antes? Simplemente eso", mencionó.

Además de esto, según explicó el legislador, buscan examinar algunas cuestiones de la actual administración, entre ellas el cobro de una "partida de dedicación permanente de casi U$S 1.000 por mes" por parte del presidente de ASSE Álvaro Danza que "nunca se devolvió".

"Si hay un ladrón que te roba en tu casa y va y devuelve el producto del robo, ¿está saldado o hay cuentas que hay que resolver? Yo quiero resolver si ese cobro que tuvo de más de U$S 1.000 es por dedicación permanente, que todos sabemos que no era así", dijo.

Casaretto explicó que además buscan conocer los argumentos de la administración para bajar un 50% el presupuesto del Hemocentro de Maldonado o "cuál fue el fundamento para gastar U$S 60 mil en cambiar el logo" de ASSE.

Según el diputado la intención con la investigadora no es "enredar la cancha", sino establecer un marco de comparación que permita determinar si las observaciones del Tribunal de Cuentas y las formas de contratación directa responden a una práctica habitual o a irregularidades que deben ser sancionadas.

Tras este, habló con los medios el diputado Pablo Abdala, integrante de la preinvestigadora, e informó que durante la jornada del lunes se volverán a reunir y allí estarán votando la conformación de la Comisión Investigadora.

"Entiendo que los votos están porque el diputado Felipe Schipani y yo hacemos mayoría para recomendarle la cámara que se constituya en la Comisión Investigadora y también tenemos la expectativa de que estén los votos luego en el plenario", dijo.

La preinvestigadora está integrada por los diputados Pablo Abdala (Partido Nacional), Felipe Schipani (Partido Colorado) y Luis Gallo (Frente Amplio).