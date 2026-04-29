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"Los cambian como fichas de un dominó": blancos cuestionan renuncia de Olesker a ASSE para asumir la subsecretaría de Industria

La hasta hace pocas horas subsecretaria de Industria, Eugenia Villar, pasará a desempeñarse como adscrita a cargo de la Unidad de Litigios Estratégicos creada en el Presupuesto

29 de abril de 2026 9:53 hs
Daniel Olesker&nbsp;

Daniel Olesker 

Foto: Leonardo Carreño

Dirigentes del Partido Nacional criticaron a Daniel Olesker tras su reciente renuncia a la vicepresidencia de la Administradora de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para asumir como nuevo subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en reemplazo de Eugenia Villar.

En declaraciones al citado medio, Olesker aseguró que valora el cambio como "súper positivo" y destacó que le permitirá enfocarse en temas en los que se ha especializado.

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Sobre su superiora directa, la ministra de Industria Fernanda Cardona, consideró que podrán trabajar de forma "complementaria".

Villar, una abogada del riñón de Cosse que había asumido en 2025 como la persona más joven del gabinete, por su parte, pasará a desempeñarse como adscrita a cargo de la Unidad de Litigios Estratégicos creada en el Presupuesto, según informaron a El Observador fuentes de Torre Ejecutiva.

Luego de que se hiciera público el cambio, la senadora Graciela Bianchi se refirió al tema y sostuvo que lo que pasó es la "mejor prueba de que no saben nada porque los cambian como fichas de un dominó en diferentes ministerios".

Además, señaló que la situación tiene un "agravante" ya que Olesker "mintió sobre su título y un doctorado". "Son inmorales e ignorantes", agregó.

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Quien también opinó de lo que pasó fue el diputado Pablo Abdala, quien apuntó contra el mal "clima de trabajo en el Ministerio de Industria".

"Ya habían trascendido las diferencias de la ministra con la subsecretaria. Hoy se fue. También se fue, y con estridencia, el director de Dinapyme. Y también por diferencias con Cardona (sigo esperando la respuesta a un pedido de informes)", escribió.

"¿Tiene mal carácter la ministra? Los costos los pagamos todos. Un gobierno con tan alta tasa de renuncias y un Ministerio de Industria conflictivo, no le sirve al país", agregó.

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Por su parte, el también representante nacional Amin Niffouri expresó: "La política tomada como proyección política, cueste lo que cueste, de rehén a sus usuarios. MSP y ASSE, claro ejemplo de ello. ¡¡¡Lamentable!!!".

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Desde filas blancas también cuestionó el hecho el diputado Federico Casaretto. "La salud se desangra", apuntó el político de la oposición.

Además, apuntó contra el "mal relacionamiento entre jerarcas" y sostuvo que la "conducción de la Salud Pública en nuestro país es un tembladeral".

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